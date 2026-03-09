Нефтяной удар по Кремлю: над чем всерьез задумалась Европа

Пока внимание мира сосредоточено на войне между крупнейшими странами-экспортерами нефти, в Европе может происходить тихий энергетический разворот. Поставки нефти танкерами через Хорватию способны ослабить зависимость Венгрии и Словакии от российских ресурсов и тем самым сократить влияние Кремля на этих союзников внутри Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg.

Нефтепровод "Дружба". Фото: из открытых источников

Речь идет о партиях нефти нероссийского происхождения, которые доставляются морем в хорватский терминал на острове Крк. Оттуда сырье может поступать на нефтеперерабатывающие заводы в Центральной Европе.

После начала полномасштабной войны Владимир Путин против Украины Евросоюз запретил импорт российской нефти морским путем, однако сделал исключение для трубопроводных поставок. Именно этим исключением продолжали пользоваться Венгрия и Словакия, получая нефть сорта Urals по трубопроводу "Дружба".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо неоднократно ссылались на энергетическую зависимость как на причину блокирования ряда решений ЕС, включая пакет помощи Украине на 90 млрд евро.

Однако ситуация начала меняться. Венгерская нефтегазовая компания MOL Group заказала более семи танкеров с альтернативной нефтью. Один из них уже доставил груз из Ливии в терминал Крк, а остальные должны прибыть в ближайшие дни. Общий объем закупки превышает 1 млн тонн нефти стоимостью около 650 млн долларов – примерно на 60% дороже российского сырья.

Поставки по трубопроводу "Дружба" прекратились 27 января после того, как российская атака повредила инфраструктуру магистрали на территории Украины. В результате Будапешт и Братислава были вынуждены использовать стратегические резервы и искать альтернативные маршруты.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не спешит восстанавливать транзитную инфраструктуру, которая приносит доход России во время войны. В ответ Орбан пригрозил блокировать важные для Украины решения в ЕС.

Тем временем хорватский оператор нефтепровода Janaf заявил, что его система способна стать основным маршрутом поставок нефти для Венгрии и Словакии, фактически предлагая Европе альтернативу российской "Дружбе".

