Война в Иране разогнала цены на нефть почти до четырехлетнего максимума: что будет дальше

Мировые цены на нефть утром 9 марта резко выросли и достигли самых высоких уровней с середины 2022 года. Рынок реагирует на обострение конфликта на Ближнем Востоке, сокращение добычи рядом стран-экспортеров и угрозу перебоев в судоходстве через стратегически важный Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

По данным портала investing, торги в понедельник начались с бурного роста. Уже около 4:30 по киевскому времени стоимость нефти марок Brent и WTI превышала 119 долларов за баррель. Позже котировки несколько скорректировались, однако остались значительно выше предыдущих уровней.

По состоянию на 10:08 по Киеву цена Brent выросла на 13,97 доллара – до 106,66 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 11,13 доллара и достигла 102,03 доллара за баррель.

Одной из причин скачка цен стало сокращение добычи нефти рядом ближневосточных производителей. В частности, Ирак и Кувейт уже начали уменьшать объемы производства на фоне перебоев с поставками, вызванных войной в регионе. Аналитики предупреждают, что аналогичный шаг могут сделать и другие крупные экспортеры, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, поскольку их нефтехранилища постепенно заполняются.

Дополнительное давление на рынок оказывает политическая ситуация в Иране. Назначение Моджтабы Хаменеи преемником верховного лидера Али Хаменеи эксперты рассматривают как сигнал укрепления жесткой линии в Тегеране.

По словам аналитика Rakuten Securities Сатору Йошиды, это усложняет планы администрации президента США Дональда Трампа по смене режима в Иране. Он также допускает, что Тегеран может продолжить попытки блокировать Ормузский пролив и атаковать нефтяную инфраструктуру соседних стран.

На этом фоне эксперты не исключают нового скачка цен. По прогнозам Йошиды, стоимость нефти WTI может в относительно короткие сроки вырасти до 120–130 долларов за баррель, если напряженность в регионе продолжит нарастать.

