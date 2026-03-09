Нафтовий удар по Кремлю: над чим серйозно замислилася Європа

Поки увага світу зосереджена на війні між найбільшими країнами-експортерами нафти, у Європі може відбуватися тихий енергетичний розворот. Постачання нафти танкерами через Хорватію здатне послабити залежність Угорщини та Словаччини від російських ресурсів і тим самим скоротити вплив Кремля на цих союзників усередині Євросоюзу. Про це пише Bloomberg.

Нафтопровід "Дружба". Фото: з відкритих джерел

Йдеться про партії нафти неросійського походження, які доставляються морем до хорватського терміналу на острові Крк. Звідти сировина може надходити на нафтопереробні заводи у Європі.

Після початку повномасштабної війни Володимир Путін проти України Євросоюз заборонив імпорт російської нафти морським шляхом, проте зробив виняток для трубопровідного постачання. Саме цим винятком продовжували користуватися Угорщина та Словаччина, одержуючи нафту сорту Urals трубопроводом "Дружба".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та глава уряду Словаччини Роберт Фіцо неодноразово посилалися на енергетичну залежність як причину блокування низки рішень ЄС, включаючи пакет допомоги Україні на 90 млрд євро.

Проте ситуація почала змінюватись. Угорська нафтогазова компанія MOL Group замовила понад сім танкерів з альтернативною нафтою. Один із них уже доставив вантаж із Лівії до терміналу Крк, а решта мають прибути найближчими днями. Загальний обсяг закупівлі перевищує 1 млн тонн нафти вартістю близько 650 млн доларів – приблизно на 60% дорожче за російську сировину.

Постачання трубопроводом "Дружба" припинилося 27 січня після того, як російська атака пошкодила інфраструктуру магістралі на території України. В результаті Будапешт та Братислава були змушені використовувати стратегічні резерви та шукати альтернативні маршрути.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Київ не поспішає відновлювати транзитну інфраструктуру, яка дає дохід Росії під час війни. У відповідь Орбан погрожував блокувати важливі для України рішення до ЄС.

Тим часом хорватський оператор нафтопроводу Janaf заявив, що його система здатна стати основним маршрутом постачання нафти для Угорщини та Словаччини, фактично пропонуючи Європі альтернативу російській "Дружбі".

