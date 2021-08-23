Неподалёку от столицы Греции снова вспыхнули сильные лесные пожары: жителей эвакуируют

В Греции разгорелись новые лесные пожары. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Лесные пожары в Греции. Фото: sheppnews.com.au

Как стало известно, сегодня, 23 августа, к западу от столицы страны образовались два новых возгорания. Сообщается, что пламя вощникло в населённых пунктах под названием Вилия и Профити-Илиас. Они находятся в 50 километрах от Афин.

Из-за быстро распространяющихся пожаров местным властям пришлось провести эвакуацию населения. Граждане поливали свои дома из шлангов для того, чтобы уберечь их от огня.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на ближайшем шоссе. Для ликвидации возгораний было привлечено 85 сотрудников спасательной службы. Задействована пожарная авиация.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в одном из американских штатов образовались масштабные наводнения. Сообщается, что разбушевавшаяся стихия на данный момент уже унесла жизни по меньшей мере десяти человек. Еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Из-за наводнений наблюдаются проблемы с мобильной связью. Перекрыты некоторые автодороги. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Гаити вслед за сильным землетрясением обрушился шторм. Он бушевал на юго-западе страны, который сильно пострадал от землетрясения. Из-за непогоды власти были вынуждены приостановить все поисково-спасательные операции. Некоторые граждане дожидались медицинской помощи прямо на улице под палящим солнцем. Число жертв увеличилось почти до двух тысяч. Ранения различной степени тяжести получили около десяти тысяч человек. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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