На Гаити после землетрясения обрушился шторм: число жертв увеличилось

На Гаити обрушился шторм. Об этом сообщает издание AP.

На Гаити обрушился шторм. Фото: AP Photo/Matias Delacroix

Как стало известно, что после землетрясения, которое обрушилось на Гаити, страну накрыл шторм "Грейс". Сообщается, что стихия бушевала на юго-западе Гаити, который сильно пострадал от землетрясения.

Из-за шторма власти были вынуждены приостановить поисково-спасательные операции.

Число жертв увеличилось до 1931, еще 9900 получили ранения различной степени тяжести. Многим гражданам приходилось ждать медицинской помощи лежа на улице под палящим солнцем. Глава Управления гражданской защиты Гаити Джерри Чандлер признал, что ситуация является катастрофической.

Некоторые дети стали сиротами из-за землетрясения, а некоторые подростки стали голодать.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Японию обрушилась стихия. Из-за затяжных проливных дождей на острове Кюсю начали образовываться наводнения и оползни. В некоторых районах выпало рекордное количество осадков. Оползни уничтожают дома местных жителей. Стихия уже унесла жизнь одной женщины и еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Власти призывают более миллиона человек покидать своё жильё, которое находится в опасных районах. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции из-за наводнений погибло уже 38 человек. Еще десять получили ранения и находятся в медицинских учреждениях. Разыскиваются граждане, которые числятся пропавшими без вести. В поисково-спасательных операциях задействовано более пяти тысяч сотрудников спасательной службы. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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