В США наводнения уносят жизни людей: десятки пропали без вести (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки произошло наводнение. Об этом сообщает издание CNN.

Наводнения в США. Фото: tennessean.com.

Как стало известно, в штате Теннесси произошло масштабное наводнение. Сообщается, что стихия уже унесла жизни по меньшей мере десяти человек, включая двух детей. По состоянию на вечер субботы, более трех десятков человек все еще числятся пропавшими без вести. Национальная гвардия направила к месту событий вертолёт для оказания помощи в спасательных операциях на воде.

В штате из-за стихийного бедствия оказались перекрытыми некоторые автодороги. Также наблюдаются проблемы с мобильной связью.

В Сети появляются фотографии с места событий.

Фото: tennessean.com.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в США лесные пожары уничтожают всё на своем пути. В американской Калифорнии продолжает бушевать крупнейший пожар за всю историю штата. Около десяти тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, которые находятся в опасных районах. Пламя окутало и полностью уничтожило несколько населённых пунктов. Со стихией борются круглосуточно. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в южной части Франции продолжают гореть леса. Огонь уже уничтожил более восьми тысяч гектаров леса и другой растительности. На данный момент из-за возгораний погибло уже два человека. Один из них погиб в собственном доме. Около тысячи сотрудников пожарной службы занимались ликвидацией пожаров на протяжении всей ночи. Префект региона Вар прокомментировал ситуацию. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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