Непризнанная Украиной страна присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности

Балканская страна Республика Косово решила поддержать Украину и присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности, принятой во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter премьер-министра Косово Альбин Курти.



Премьер-министр Косово Альбин Курти. Фото из открытых источников

Курти опубликовал соответствующий документ, где говорится, что Косово присоединяется к гарантиям безопасности для Украины.

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"Обеспечение победы Украины и привлечение российских лидеров к ответственности за их преступления важны для сохранения мира и демократии", — написал Альбин Курти и добавил, что Косово будет способствовать этим усилиям.

Премьер-министр Косово поблагодарил украинцев за храбрость и защиту общих ценностей, включая права человека, демократию и глобальный мир. Альбин Курти отметил, что последствия войны уже ощущаются за пределами Украины. По словам политика, РФ пытается дестабилизировать балканский регион через своих союзников.

Напомним, что Косово объявило о своей независимости в 2008 году, однако Сербия считает территорию Косово своей. Независимость Республики Косово признана половиной членов ООН, среди которых присутствует США и большинство стран НАТО и Европейского Союза. Украина на 2023 год не признала независимость Косово.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Сербии Александар Вучич пригрозил Украине и заявил, что Киев может потерять все, что имел. Такая реакция сербского лидера была из-за возможности признать Украиной независимость Косово.

Также "Комментарии" писали, что президент Сербии заявил, что Европейский Союз готовит отличные вещи для Украины.