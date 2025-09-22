Несмотря на западные санкции: какая европейская страна получила вооружение от РФ

В Белграде на военном параде впервые продемонстрировали российские комплексы РЭБ "Красуха-2" и "Красуха-4". Их появление подтвердило, что Кремль поставил вооружение в Сербию несмотря на санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Defence Blog.

Комплекс РЭБ "Красуха". Фото: из открытых источников

На параде сербской армии в Белграде были замечены новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2" и "Красуха-4". До этого момента их наличие в арсенале страны официально не подтверждалось. Факт демонстрации стал первым публичным доказательством того, что Россия передала эти системы Белграду.

По данным издания, сроки передачи комплексов, их количество и стоимость не разглашаются. Также остается открытым вопрос маршрута транспортировки. Аналитики не исключают, что в доставке вооружения могли участвовать третьи страны.

Ранее в 2025 году власти Сербии разорвали ряд договоров с российским оборонным комплексом. Причиной стали трудности Москвы с выполнением обязательств по поставке оружия. В частности, это могло повлиять на передачу Белграду противотанковых комплексов "Корнет".

Комплекс "Красуха-2" (официальное обозначение 1Л269) размещается на восьмиколесной платформе и используется для противодействия воздушным разведывательным системам.

Его точные параметры засекречены, однако, по данным открытых источников, радиус действия может достигать 300 км. На вооружение российской армии эти комплексы были приняты еще в 2012 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не будет вводить санкции против России. По словам сербского лидера, Белград придерживается своей принципиальной политики, которая нравится гражданам Сербии.



