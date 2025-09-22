Незважаючи на західні санкції, яка європейська країна отримала озброєння від РФ

У Белграді на військовому параді вперше продемонстрували російські комплекси РЕБ "Красуха-2" та "Красуха-4". Їхня поява підтвердила, що Кремль поставив озброєння до Сербії незважаючи на санкції. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Defence Blog.

Комплекс РЕБ "Красуха". Фото: із відкритих джерел

На параді сербської армії в Белграді було помічено нові комплекси радіоелектронної боротьби "Красуха-2" і "Красуха-4". Досі їх наявність в арсеналі країни офіційно не підтверджувалася. Факт демонстрації став першим публічним доказом, що Росія передала ці системи Белграду.

За даними видання, терміни передачі комплексів, їх кількість та вартість не розголошуються. Також залишається відкритим питання про маршрут транспортування. Аналітики не виключають, що у доставці озброєння могли брати участь треті країни.

Раніше в 2025 році влада Сербії розірвала низку договорів з російським оборонним комплексом. Причиною стали проблеми Москви з виконанням зобов'язань щодо постачання зброї. Зокрема це могло вплинути на передачу Белграду протитанкових комплексів "Корнет".

Комплекс "Красуха-2" (офіційне позначення 1Л269) розміщується на восьмиколісній платформі та використовується для протидії повітряним розвідувальним системам.

Його точні параметри засекречені, однак, за даними відкритих джерел, радіус дії може сягати 300 км. На озброєння російської армії ці комплекси було прийнято ще 2012 року.

