Норвежцев шокировало движение колонны россиян на Шпицбергене

Более 50 автомобилей, вертолетов и снегоходов приняли участие в колонне, которая двигалась по главной улице города Баренцбург. Мужчины были одеты в военную форму, а мероприятие запланировано в честь 9 мая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Barents Observer.

Россияне устроили движение колонны ко Дню Победы на острове Шпицберген

Баренцбург – небольшой арктический город, расположенный на норвежском архипелаге Шпицберген. Норвегия предоставила право концессии для России, то есть право употреблять природные богатства региона. 9 мая покой города нарушил грохот российской техники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В воздухе летал вертолет Ми-8, а по центральной дороге Баренцбурга ехала колонна автомобилей. Возглавил движение на черном автомобиле Toyota Landcruiser генеральный консул России Андрей Чемерило, за ним шеренгой ехало еще более 50 транспортных средств, в том числе снегоходы и тракторы. Большинством транспортных средств управляли люди в зеленой военной форме.

"Это походило на Россию, где 9 мая отмечается как главный национальный день и память о победе во Второй мировой войне. Но это же Норвегия, она в нескольких тысячах километрах от российского материка", — сообщает издание The Barents Observer.

На окнах автомобилей, ехавших по норвежскому городу, были наклеены фото ветеранов Второй мировой войны. После значительных потерь в войне с Украиной, Кремль потребовал от россиян отказаться от традиционной походки "бессмертный полк" и размещать фото советских ветеранов на одежде, автомобилях и других предметах, а не носить в руках, как это происходило в предыдущие годы. Также россияне организовали пропагандистский концерт в Бранденбурге, где участники мероприятия были одеты в военную форму и носили георгиевскую ленту – символ российской агрессии.

Это не в первый раз, когда генконсул России Андрей Чемерило нагревает атмосферу на норвежском архипелаге. В день ВМФ России 31 июля 2022 г. российский чиновник организовал военно-морской парад в местном порту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин поздравил лидеров СНГ с 9 мая, однако одного президента не упомянул.

Также "Комментарии" писали о том, когда закончилась Вторая мировая война в Европе: 7, 8 или 9 мая.