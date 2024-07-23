Новый венгерский ультиматум Украине: как "соседи" мстят за российскую нефть

Венгрия будет продолжать блокировать программу финансирования военной помощи Украине на сумму 6,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира, пока Киев не возобновит поставки российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ATV Hirado.

Петер Сийярто (фото из открытых источников)

Сийярто объяснил, что энергоснабжение Венгрии и Словакии находится под угрозой, поскольку значительная доля их импорта сырой нефти приходится на российскую компанию "ЛУКойл", а нефть транспортируется через Украину. Он подчеркнул, что в соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной отмечено, что Украина не может полностью или частично прерывать транзит энергоносителей через свою территорию в страны ЕС.

Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссии будет сложно поддержать Украину в этом вопросе, однако Венгрия не ограничится только жалобой в ЕС. Он отметил, что венгерская сторона заблокирует выплату 6,5 млрд евро военной помощи, пока вопрос поставки нефти не будет решен.

"Я дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 миллиарда евро компенсации за поставку оружия из Европейской миротворческой программы. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 миллиарда евро, которой мы способствуем, пока Украина грозит ли безопасность нашего энергоснабжения? Я считаю, что здесь кристально чистая ситуация, и Еврокомиссия должна действительно давить на Украину, чтобы снова разрешить поставки нефти "Лукойлу" через Украину", — отметил Сийярто.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия решила "отомстить" Украине за остановку российской нефти. 22 июля министры иностранных дел ЕС собрались на встрече в Брюсселе для достижения соглашения о разблокировании средств фонда мира Европейского Союза для финансирования поставок оружия в Украину. Однако Венгрия заблокировала процесс предоставления военной помощи Украине.