Армия Косово якобы собирается напасть на сербов, проживающих в северных районах частично признанной страны. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на SD.

Президент Сербии Александр Вучич (фото из открытых источников)

Глава Сербии заявил о сложной ситуации в отношениях между балканскими странами.

"Приштинский режим пытается, воображая себя жертвой, использовать настроения в мире. Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня", — заявил президент Сербии.

Кроме этого, Вучич сообщил, что на административные пункты отправили две единицы с 21 тонной топлива, чтобы "остановить тех людей, у которых есть удостоверение лица, выданного в Сербии".

Он анонсировал запланированную операцию, которая должна начаться, 31 июля, в полночь

"Все это должно начаться сегодня в полночь, с убеждением сербов отказаться от номеров КМ", — сообщил Вучич.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия отреагировала на обострение ситуации между Косово и Сербией. 31 июля стало известно об обострении конфликта между Сербией и Косово. На ухудшение ситуации уже отреагировали в Кремле. Так кремлевская пресс-секретарь Мария Захарова обнародовала российское заявление, где РФ традиционно обвиняет Америку и Евросоюз. Так страна-агрессорка считает, что из-за "внешнего влияния" Евросоюза и США между Сербией и Косово обострилась ситуация. Известно, что конфликт между балканскими странами начался из-за того, что с 1 августа начнут действовать новые правила, где косовские сербы должны переоформить номерные знаки, что выданы Сербией. И заменить их на те, что выдают в Косово.

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