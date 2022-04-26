Общий сбор членов НАТО: на что может рассчитывать Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании Консультативной группы безопасности по Украине – на авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля. Встреча проводится министром обороны США Ллойдом Остином и будет посвящена текущей ситуации в Украине и связанными с ней вопросами безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры по НАТО. Какие ожидания от этой встречи?

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НАТО может рассмотреть вопрос введения войск для гуманитарных миссий и охраны складов с оружием



Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:



"От встречи представителей стран-членов Альянса на авиабазе Рамштайн мы, конечно, ожидаем увеличения помощи Украине в противостоянии с российской агрессией. Отмечу, что 24 апреля на сайте британского издания The Times появилось заявление экс-командующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава о том, что Альянс должен не просто предоставлять Украине помощь вооружением, но и направить сюда свои войска. По крайне мере – в Западную Украину для выполнения гуманитарных миссий и создания передовой базы поставки оружия. Если бы договорились еще и о таком шаге – это было бы прекрасно. Нам важно получить гарантированно неприкосновенные склады вооружения и безопасные способы его доставки".

Что касается собственно вооружения, нам, по словам эксперта, крайне необходимы средства ПВО и ПРО, самолеты, ракеты, дальнобойная артиллерия. И максимально упрощенные способы получения любого вида вооружений, равно как гуманитарных грузов.



"Мы видим, что Россия не ведет сухопутную "военную спецоперацию". Она развернула полноценную войну, с использованием ракетных и авиа-ударов, с массовым уничтожением мирного населения. И нам нужны соответствующие средства, чтобы этому противостоять. Думаю, именно эти вопросы будут подняты на встрече в Германии", – резюмирует Катерина Коваль.

Отдельные страны-члены более тверды в своих поставках, чем об этом говорит генсек



Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко акцентирует, что НАТО как блок не имеет своих военных формирований. И лишь может давать те или иные отмашки странам-членам. И такие отмашки касательно помощи Украине уже есть, отмечает он.



"Самостоятельно многие страны-члены Альянса, через свои парламенты, правительства, принимают важные для Украины решения. В том числе касательно поставок нам вооружения", – поясняет Жовниренко.

А вот позиция генсека НАТО Йенс Столтенберг кажется ему, мягко говоря, не твердой.



"Главная цель НАТО, по словам Столтенберга, заключает в том, чтобы не войти в прямой конфликт с РФ. Но те же США, Канада, Польша, страны Балтии, ряд других государств, которые более чем активно помогают Украине, такого конфликта, похоже, не боятся. Потому что умиротворение России привело к прямо противоположному результату – та продолжила множить преступления, в том числе военные, – отмечает эксперт. – Учитывая всё это, надеюсь на позитивные для Украины решения после встречи делегаций стран-членов НАТО на авиабазе Рамштайн".

Главные меседжи, по его словам, уже сделали и Остин, и Блинкен, недавно побывавшие в Киеве. А именно – что Украина победит, и что Запад в целом и США в частности будут делать всё, чтобы Россия никогда более не смогла повторить то, что она начала 24 февраля в Украине.

Альянс обсудит не только помощь Украине, но и заявки северных стран



Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев предполагает, что в центре внимания будет не только война в Украине, но и вопрос дальнейшей судьбы Североатлантического Альянса. В том числе – обсуждение грядущего принятия новых членов, которыми являются Швеция и Финляндия.



"Парламент Финляндии уже проголосовал за членство в НАТО. Что ставит точку в почти 70-летнем периоде нейтральности этого государства. И благодарить за это надо, так уж получается, президента России. Который, пытаясь не допустить членства Украины в НАТО, получил в итоге ускоренными темпами 1,3 км сухопутной границы с НАТО со стороны Финляндии. Плюс – Альянс теперь будет примерно в 200 км от его родного Санкт-Петербурга. Ну и – еще и по морю НАТО станет ближе (это уже в случае вхождения в Альянс Швеции). Европа и НАТО осознали необходимость не умиротворения, а сдерживания России. Слова украинского президента Зеленского о том, что "закончат с нами – возьмутся за вас" примеряют на себя и страны Балтии, и Польша (которая фактически вдвое увеличивает количество вооруженных сил, создает по примеру Украины, территориальную оборону), и многие другие. Прямым последствием агрессии России стало то, что украинцев, а также представителей ЕС и НАТО уже не надо призывать к консолидации. Коллективный Запад сегодня един как никогда", – подчеркивает Андрей Золотарев.

По его словам, речь на встрече не будет идти о непосредственном участии в войне стран-членов НАТО. А вот военторг "зажигает огни". Надо же отзеркаливать то, что с 2014 года россияне вооружали сепаратистов на Донбассе.



"НАТО же серьезно поддерживает законную власть в Украине, – акцентирует эксперт. – И объемы нам военной помощи будут нарастать как в количественном, так и в качественном смысле. Очевидно, согласовать эту позицию и намерены на встрече в Рамштайне. В том числе – поставки нам современных артсистем, обеспечения снарядами. Такие вопросы сейчас решаются уже за считанные дни, хоть ранее об этом не могло быть и речи. Так что представители Альянса обсудят три основные темы: сдерживание России, предоставление помощи Украине и дальнейшее расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии".

Как сообщал портал "Комментарии", в Европе модернизируют железные дороги, дороги, порты для военных нужд.

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