Обвал цен на газ в Европе: при чем тут Украина

Цены на природный газ в Европе резко пошли вниз. Так рынок отреагировала на восстановление поставок российского "голубого топлива" через Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Bloomberg".

Газ. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, фьючерсы упали на 1,9% после роста на 2,4% в среду. Заявки на отгрузку топлива свидетельствовали о том, что в четверг через территорию страны пройдет стандартный объем российского газа.

Европейский рынок остается чувствительным к ограничениям поставок, поскольку после энергетического кризиса он стал больше зависеть от глобальных потоков. Тем не менее, регион вступает в отопительный сезон с достаточными запасами, в то время как спрос на топливо остается невысоким.

Отмечается, что резкое увеличение употребления газа в Европе или Азии, вызванное похолоданием, может снова подтолкнуть цены к росту, особенно учитывая приближающееся истечение срока действия соглашения о транзите газа между Россией и Украиной и вероятное прекращение этих поставок 1 января.

"Мы уже наблюдаем премию за риск в ценах соответствующих зимних месяцев", — заявил глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской коммунальной и трейдерской компании Axpo Solutions AG Марко Заальфранк.

Читайте также на портале "Комментарии" — доля российского газа в импорте стран Европейского Союза резко снизилась после начала войны России против Украины. ЕС готов полностью отказаться от поставок из Москвы. Такое заявление сделала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает сайт Еврокомиссии.

В заявлении говорится, что доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 18% к июню 2024 года, в то время как импорт от таких надежных партнеров, как Норвегия и США, увеличился.



