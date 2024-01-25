Одна из стран ЕС хочет национализировать курорт на побережье Черного моря, который принадлежит РФ

В болгарском парламенте готовят закон, который позволит государству контролировать огромный российский туристический курорт "Камчия" на побережье Черного моря.

Туристический курорт "Камчия" (фото из открытых источников)

Об этом сказал депутат Ивайло Мирчев, передает Euractiv .

Этот курортный комплекс "Камчия", рекламируемый как "центр образования, культуры, отдыха, спорта, здравоохранения, делового и конгрессного туризма", принадлежит властям Москвы, однако управляют им в стране болгарские граждане, формально не входящие в ЕС.

Ивайло Мирчев рассказывает об этом курорте, как русский анклав на болгарском побережье, работающем более 14 лет.

"Законодательная инициатива давно назрела, особенно учитывая продолжающуюся войну России в Украине. Международные санкции против России действуют с 2014 года, и новые принимаются в ответ на неослабевшую агрессию России", — подчеркнул избранник от коалиции "Мы продолжаем изменения — Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев.

Он добавляет, что, чтобы Болгария выполняла свои обязательства по обеспечению соблюдения международных ограничительных мер, необходимо принять специальный закон.

Связана ли "Камчия" с "Лукойлом"

Недавно одна из партнерш СМИ дала информацию, что представители Департамента имущества мэрии Москвы обратились с просьбой назначить руководителем центра "Камчия" главу российской нефтяной компании "Лукойл Нефтехим Бургас".

Директивы власти российской столицы по курортному комплексу прозвучали на фоне блокировки или конфискации российской собственности в других странах Евросоюза.

В публикации издания утверждается, что после февраля 2017 санкции Евросоюза были распространены на многих граждан РФ и компании.

При этом Болгария — единственная страна-член ЕС, не введшая санкции в отношении каких-либо граждан РФ или против российских компаний из списка санкций Евросоюза.

В стране почти 300 000 россиян владеет более 500 000 объектов недвижимости.

В болгарской правовой системе предусмотрена только процедура ареста активов, но не их замораживание. Но члены Евросоюза, которым является Болгария, должны сразу применить правила санкций ЕС, это значит, что налоговые органы должны инициировать процедуру заморозки, даже если никакие национальные законы не предусматривают такие процедуры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Болгария хочет иметь две государственные валюты одновременно