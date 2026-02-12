Одна из стран Европы готовит лимит населения: что будет с беженцами из Украины

В Швейцарии готовятся к референдуму, результаты которого могут оказать непосредственное влияние на украинских беженцев. Как сообщает Swissinfo, права Швейцарская народная партия (SVP) инициировала голосование по ограничению численности населения страны до 10 миллионов человек к 2050 году. Плебисцит назначен на 14 июня.

Швейцария. Фото: из открытых источников

В случае одобрения инициативы власти будут обязаны ввести жесткие ограничения иммиграции по достижении отметки 9,5 миллиона жителей. Речь идет о прекращении рассмотрения новых заявлений в убежище, существенном сокращении возможностей для воссоединения семей и отмене временных статусов защиты, в том числе и статуса "S", которым пользуются украинцы.

Сегодня в Швейцарии проживают более 9,1 миллиона человек, а с 1960 года население выросло почти на 70%, преимущественно из-за трудовой миграции. Сторонники ограничений считают, что быстрый рост создал дефицит жилья и перегрузил инфраструктуру. В то же время, правительство и парламент выступают против, предупреждая о рисках для экономики и возможном пересмотре соглашений с ЕС о свободном передвижении.

По данным опроса конца 2025 г., инициативу поддерживают около 48% избирателей. Эксперты связывают это с экономическим недовольством: ВВП на душу населения не рос несколько лет, а реальные доходы снизились.

Для более чем 65 тысяч украинцев возможно одобрение референдума будет означать изменение политики – от интеграции до стимулирования возвращения.

Читайте на портале "Комментарии" — в странах Европейского Союза снова возросло количество украинских беженцев. За месяц временную защиту оформили около 24,6 тысяч человек. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Согласно данным, по состоянию на 31 декабря 2025 года количество граждан, выехавших из Украины после начала полномасштабной войны и получивших статус временной защиты в ЕС, составило в общей сложности 4,35 миллиона человек. По сравнению с концом ноября 2025 г. эта цифра увеличилась на 24 675 человек, или на 0,6%.



