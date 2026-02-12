Одна з країна Європи готує ліміт населення: що буде з біженцями з України

У Швейцарії готуються до референдуму, результати якого можуть безпосередньо вплинути на українських біженців. Як повідомляє Swissinfo, права Швейцарська народна партія (SVP) ініціювала голосування щодо обмеження чисельності населення країни до 10 мільйонів осіб до 2050 року. Плебісцит призначено на 14 червня.

Швейцарія. Фото: з відкритих джерел

У разі схвалення ініціативи влада буде зобов’язана запровадити жорсткі обмеження імміграції після досягнення позначки 9,5 мільйона жителів. Йдеться про припинення розгляду нових заяв на притулок, суттєве скорочення можливостей для возз’єднання родин та скасування тимчасових статусів захисту, зокрема й статусу "S", яким користуються українці.

Сьогодні у Швейцарії проживає понад 9,1 мільйона людей, а з 1960 року населення зросло майже на 70%, переважно через трудову міграцію. Прихильники обмежень вважають, що швидке зростання створило дефіцит житла та перевантажило інфраструктуру. Водночас уряд і парламент виступають проти, попереджаючи про ризики для економіки та можливий перегляд угод із ЄС про вільне пересування.

За даними опитування кінця 2025 року, ініціативу підтримують близько 48% виборців. Експерти пов’язують це з економічним невдоволенням: ВВП на душу населення не зростав кілька років, а реальні доходи зменшилися.

Для понад 65 тисяч українців можливе схвалення референдуму означатиме зміну політики – від інтеграції до стимулювання повернення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у країнах Європейського Союзу знову зросла кількість українських біженців. За місяць тимчасовий захист оформили близько 24,6 тисячі осіб. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать дані Євростату.

Згідно з даними, станом на 31 грудня 2025 року кількість громадян, які виїхали з України після початку повномасштабної війни й отримали статус тимчасового захисту в ЄС, становила загалом 4,35 мільйона осіб. Порівняно з кінцем листопада 2025 року ця цифра збільшилася на 24 675 осіб, або на 0,6%.



