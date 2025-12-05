logo

BTC/USD

89314

ETH/USD

3024.25

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Одна из стран Европы почти вдвое сокращает военную помощь Украине: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Одна из стран Европы почти вдвое сокращает военную помощь Украине: в чем причина

В Дании объяснили решение сократить объемы помощи Украине соотношением выделенных средств к ВВП

5 декабря 2025, 22:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Правительство Дании планирует сократить объем военной помощи Украине в 2026 году.

Одна из стран Европы почти вдвое сокращает военную помощь Украине: в чем причина

В Дании заявили о сокращении помощи Украине. Фото: из открытых источников

Согласно планам Министерства обороны страны, в следующем году на эти нужды будут направлены 9,4 млрд датских крон или примерно 1,26 млрд евро. Об этом сообщает датское издание DR, ссылаясь на ответ министра обороны Троэльса Лунда Поульсена на запрос парламентского Комитета по обороне.

В 2025 году сумма помощи Украине составила 16,5 млрд крон (2,21 млрд евро), а годом ранее – около 19 млрд крон (2,54 млрд евро).

Издание приводит информацию Кильского института мировой экономики, по которой Дания является лидером по оказанию помощи Украине в соотношении к собственному ВВП. Член оборонного комитета Саймон Коллеруп считает такую "стабилизацию уровня поддержки" логичной.

"Мы решили быть одной из стран, которые в начале войны взяли на себя лидерство, оказав масштабную поддержку. Я также считаю справедливым сказать, что эта поддержка несколько превышает то, что фактически диктует размер нашей страны. Поэтому я считаю вполне естественным, что уменьшается поддержка", — сказал Коллеруп.

В то же время, другой член комитета, Стинус Линдгрин, выступает категорически против сокращения расходов на поддержку Украины. По его мнению, сейчас не время для такого шага.

"Я думаю, что нам следует вернуться к уровню, на котором мы были в предыдущие годы. Если посмотреть на ситуацию в Украине сейчас, она критическая. Сейчас не время сокращать наши амбиции. Ни в Дании, ни на международном уровне", — отметил Линдгрин.

В целом с начала полномасштабного вторжения России Дания предоставила Украине различные виды помощи на сумму около 70 млрд датских крон — это почти 9,4 млрд евро.

Как сообщал портал "Комментарии", Швеция в ближайшие годы будет постепенно сворачивать программы помощи для пяти государств, чтобы направить высвободившиеся средства на усиление поддержки Украины. Министр международного развития и внешней торговли Бенжамин Доуса заявил, что финансирование будет прекращено поэтапно для Зимбабве, Либерии, Танзании, Мозамбика и Боливии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-skruer-ned-stoetten-til-ukraine-i-2026
Теги:

Новости

Все новости