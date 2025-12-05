Одна из стран Европы почти вдвое сокращает военную помощь Украине: в чем причина

Правительство Дании планирует сократить объем военной помощи Украине в 2026 году.

В Дании заявили о сокращении помощи Украине. Фото: из открытых источников

Согласно планам Министерства обороны страны, в следующем году на эти нужды будут направлены 9,4 млрд датских крон или примерно 1,26 млрд евро. Об этом сообщает датское издание DR, ссылаясь на ответ министра обороны Троэльса Лунда Поульсена на запрос парламентского Комитета по обороне.

В 2025 году сумма помощи Украине составила 16,5 млрд крон (2,21 млрд евро), а годом ранее – около 19 млрд крон (2,54 млрд евро).

Издание приводит информацию Кильского института мировой экономики, по которой Дания является лидером по оказанию помощи Украине в соотношении к собственному ВВП. Член оборонного комитета Саймон Коллеруп считает такую "стабилизацию уровня поддержки" логичной.

"Мы решили быть одной из стран, которые в начале войны взяли на себя лидерство, оказав масштабную поддержку. Я также считаю справедливым сказать, что эта поддержка несколько превышает то, что фактически диктует размер нашей страны. Поэтому я считаю вполне естественным, что уменьшается поддержка", — сказал Коллеруп.

В то же время, другой член комитета, Стинус Линдгрин, выступает категорически против сокращения расходов на поддержку Украины. По его мнению, сейчас не время для такого шага.

"Я думаю, что нам следует вернуться к уровню, на котором мы были в предыдущие годы. Если посмотреть на ситуацию в Украине сейчас, она критическая. Сейчас не время сокращать наши амбиции. Ни в Дании, ни на международном уровне", — отметил Линдгрин.

В целом с начала полномасштабного вторжения России Дания предоставила Украине различные виды помощи на сумму около 70 млрд датских крон — это почти 9,4 млрд евро.

