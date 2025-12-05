logo_ukra

Одна з країн Європи майже вдвічі скорочує військову допомогу Україні: у чому причина
commentss НОВИНИ Всі новини

Одна з країн Європи майже вдвічі скорочує військову допомогу Україні: у чому причина

У Данії пояснили рішення скоротити обсяги допомоги Україні співвідношенням виділених коштів до ВВП

5 грудня 2025, 22:14
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Уряд Данії планує скоротити обсяг військової допомоги Україні у 2026 році. 

Одна з країн Європи майже вдвічі скорочує військову допомогу Україні: у чому причина

У Данії заявили про скорочення допомоги Україні. Фото: з відкритих джерел

Згідно з планами Міністерства оборони країни, наступного року на ці потреби буде спрямовано 9,4 млрд данських крон або приблизно 1,26 млрд євро. Про це повідомляє данське видання DR, посилаючись на відповідь міністра оборони Троельса Лунда Поульсена на запит парламентського Комітету з питань оборони.

У 2025 році сума допомоги Україні становила 16,5 млрд крон (2,21 млрд євро), а роком раніше — близько 19 млрд крон (2,54 млрд євро). 

Видання наводить інформацію Кільського інституту світової економіки, за якою Данія нині є лідером з надання допомоги Україні у співвідношенні до власного ВВП. Член оборонного комітету Саймон Коллеруп вважає таку "стабілізацію рівня підтримки" логічною.

"Ми вирішили бути однією з країн, які на початку війни взяли на себе лідерство, надавши масштабну підтримку. Я також вважаю справедливим сказати, що ця підтримка дещо перевищує те, що фактично диктує розмір нашої країни. Тому я вважаю цілком природним, що підтримка зменшується", – сказав Коллеруп.

Водночас інший член комітету, Стінус Ліндгрін, виступає категорично проти скорочення витрат на підтримку України. На його думку, нині не час для такого кроку.

"Я думаю, що нам слід повернутися до рівня, на якому ми були в попередні роки. Якщо подивитися на ситуацію в Україні зараз, вона є критичною. Зараз не час скорочувати наші амбіції. Ні в Данії, ні на міжнародному рівні", – зазначив Ліндгрін.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Данія надала Україні різних видів допомоги на суму близько 70 млрд данських крон — це майже 9,4 млрд євро. 

Як повідомляв портал "Коментарі", Швеція найближчими роками поступово згортатиме програми допомоги для п’яти держав, аби спрямувати вивільнені кошти на посилення підтримки України. Міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Бенжамін Доуса заявив, що фінансування буде поетапно припинено для Зімбабве, Ліберії, Танзанії, Мозамбіку та Болівії.



Джерело: https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-skruer-ned-stoetten-til-ukraine-i-2026
