Одна з країн Європи майже вдвічі скорочує військову допомогу Україні: у чому причина

Уряд Данії планує скоротити обсяг військової допомоги Україні у 2026 році.

Згідно з планами Міністерства оборони країни, наступного року на ці потреби буде спрямовано 9,4 млрд данських крон або приблизно 1,26 млрд євро. Про це повідомляє данське видання DR, посилаючись на відповідь міністра оборони Троельса Лунда Поульсена на запит парламентського Комітету з питань оборони.

У 2025 році сума допомоги Україні становила 16,5 млрд крон (2,21 млрд євро), а роком раніше — близько 19 млрд крон (2,54 млрд євро).

Видання наводить інформацію Кільського інституту світової економіки, за якою Данія нині є лідером з надання допомоги Україні у співвідношенні до власного ВВП. Член оборонного комітету Саймон Коллеруп вважає таку "стабілізацію рівня підтримки" логічною.

"Ми вирішили бути однією з країн, які на початку війни взяли на себе лідерство, надавши масштабну підтримку. Я також вважаю справедливим сказати, що ця підтримка дещо перевищує те, що фактично диктує розмір нашої країни. Тому я вважаю цілком природним, що підтримка зменшується", – сказав Коллеруп.

Водночас інший член комітету, Стінус Ліндгрін, виступає категорично проти скорочення витрат на підтримку України. На його думку, нині не час для такого кроку.

"Я думаю, що нам слід повернутися до рівня, на якому ми були в попередні роки. Якщо подивитися на ситуацію в Україні зараз, вона є критичною. Зараз не час скорочувати наші амбіції. Ні в Данії, ні на міжнародному рівні", – зазначив Ліндгрін.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Данія надала Україні різних видів допомоги на суму близько 70 млрд данських крон — це майже 9,4 млрд євро.

