Швеція припиняє допомогу п’яти країнам заради підтримки України

Швеція найближчими роками поступово згортатиме програми допомоги для п’яти держав, аби спрямувати вивільнені кошти на посилення підтримки України.

Уряд Швеції. Фото: з відкритих джерел

Стокгольм планує суттєво збільшити обсяги допомоги Києву, повідомляє Reuters.

Міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Бенжамін Доуса заявив, що фінансування буде поетапно припинено для Зімбабве, Ліберії, Танзанії, Мозамбіку та Болівії.

"Україна — найважливіший пріоритет Швеції у сфері зовнішньої політики та політики розвитку, і тому уряд збільшить допомогу Україні щонайменше до 10 мільярдів крон (1,06 млрд доларів) у 2026 році", — зазначив міністр.

Очікується, що скорочення програм у цих країнах дозволить упродовж наступних двох років заощадити понад 2 мільярди крон (приблизно 212,7 млн доларів). Ці кошти планують перенаправити, зокрема, на проєкти з відновлення української енергетичної інфраструктури, яка зазнала значних руйнувань унаслідок війни.

Нинішній шведський уряд уже переглядав свою політику міжнародної допомоги. Після зміни влади у 2022 році фінансування було скорочено більш ніж для десяти країн, серед яких Малі та Буркіна-Фасо.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила, що північні держави Європи несуть непропорційно великий фінансовий тягар допомоги Україні. Водночас інші країни ЄС, за її словами, роблять значно менше.

Глава МЗС Швеції вважає, що це несправедливо та "не є доцільним у довгостроковій перспективі". Марія Малмер Стенергард зазначила, що держави Північної Європи з населенням менше 30 мільйонів людей забезпечують третину військової підтримки, яку цього року надають країни НАТО з майже мільярдним населенням.