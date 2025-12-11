Одна из стран Европы впервые признала США потенциальной угрозой безопасности

Датская служба оборонной разведки (DDIS) впервые включила Соединенные Штаты Америки в список факторов, которые могут представлять риск для безопасности страны.

Дания считает США потенциальной угрозой безопасности. Фото: из открытых источников

Такую оценку разведка обнародовала в ежегодном отчете за 2025 год, сообщает Bloomberg.

В документе отмечается, что Вашингтон все чаще отдает предпочтение своим геополитическим интересам и применяет свое экономическое и технологическое преимущество как инструмент давления — даже в отношении союзников.

Отдельно подчеркнуто, что в последнее время США демонстрируют значительный рост интереса к Гренландии – автономной территории в составе Датского королевства. Это связано с усилением конкуренции мировых держав в Арктике.

Аналитики напоминают, что предварительные заявления президента Дональда Трампа о желании взять Гренландию под контроль вызвали дипломатические споры между Вашингтоном и Копенгагеном. В отчете также говорится, что американский лидер не исключал возможности применения военной силы для установления контроля над островом.

"Соединенные Штаты используют экономическую силу, включая угрозы высокими тарифами, для обеспечения исполнения своей воли и больше не исключают применения военной силы даже против союзников", — говорится в докладе.

В то же время, основными источниками риска для Дании по-прежнему остаются Россия и Китай. DDIS подчеркивает, что общая ситуация в сфере безопасности становится все более напряженной.

Неуверенность в том, насколько США готовы и дальше гарантировать безопасность Европы, может подтолкнуть Россию к усилению гибридных атак против НАТО. Китай продолжает активно использовать экономические и военные инструменты, бросая вызов позициям Запада.

Разведка Дании также предупреждает, что Балтийский регион остается самой уязвимой зоной, где существует вероятность применения Россией военной силы против стран НАТО.

Как сообщал портал "Комментарии", американский сенатор-демократ Крис Мерфи обвинил Дональда Трампа в подготовке договоренности с Кремлем, которая может повредить Украине. По его словам, так называемый "мирный план" Трампа является не дипломатической инициативой, а "коррупционным бизнес-соглашением", целью которого является обогащение его ближайших союзников.