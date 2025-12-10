logo_ukra

Трамп хоче "продати Україну" заради російських грошей: у США говорять про угоду з РФ
НОВИНИ

Трамп хоче "продати Україну" заради російських грошей: у США говорять про угоду з РФ

Сенатор Кріс Мерфі заявив, що "мирний план" Трампа щодо України є корупційною угодою з Росією.

10 грудня 2025, 14:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Американський сенатор-демократ Кріс Мерфі звинуватив Дональда Трампа у підготовці домовленості з Кремлем, яка може суттєво зашкодити Україні. За його словами, так званий "мирний план" Трампа є не дипломатичною ініціативою, а "корупційною бізнес-угодою", що має на меті збагачення його найближчих союзників.

Трамп хоче "продати Україну" заради російських грошей: у США говорять про угоду з РФ

Кріс Мерфі. Фото: Rod Lamkey/AP

Кріс Мерфі опублікував в Instagram своє звернення де заявив, що нинішні спроби команди Трампа нав’язати Україні мир може стати однією з найбільших корупцій у зовнішній політиці США.

"Мені потрібно, щоб ви послухали і поширили цю історію — про те, як Трамп готується відмовитися від України в обмін на російські гроші для своїх друзів-мільярдер. Це може бути найбільша корупція американської зовнішньої політики в нашій історії. Росія отримає Україну", – заявив сенатор.

Сенатор підкреслив, що в ініціативах Трампа йдеться не про припинення війни, а про можливий обмін, коли відмова США від підтримки України отримає фінансові вигоди для оточення Трампа.

"Це не має нічого спільного з миром. Це бізнес-угода, мета якої – збагатити людей з оточення Дональда Трампа. Це наскрізна корупція", – сказав Мерфі.

За даними The Wall Street Journal, Мерфі посилається на закриті переговори в Маямі, які відбулися минулого місяця. Участь у них, окрім бізнесмена та радника Трампа Стіва Віткоффа брав зять президента США Джаред Кушнер. Росію ж представляв не дипломат, а глава Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв, який контролює багатомільярдні нафтові потоки Кремля.

"Путін відправив не свого міністра закордонних справ. Він відправив свого хлопця з бізнес-угод, того, хто контролює мільярди доларів. Він знає, що щоб змусити людей Трампа погодитися продати Україну, потрібно запропонувати угоду, яка зробить друзів-мільярдерів Трампа ще багатшими", – пояснив Мерфі.

Сенатор Кріс Мерфі уже багато років критикує зовнішньополітичну лінію Трампа, наголошуючи, що вона збігається з інтересами Росії. Раніше він вказував, що Трамп створює "клептократичну олігархію" в США та прагне посилювати зв’язки з "деспотами у всьому світі".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що прихований союзник України може заблокувати мирний план Трампа.

Також "Коментарі" писали, що у США прямо вказали на помилку Трампа щодо України.



