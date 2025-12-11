Одна з країн Європи вперше визнала США потенційною загрозою безпеці

Данська служба оборонної розвідки (DDIS) вперше включила Сполучені Штати Америки до переліку факторів, що можуть становити ризик для безпеки країни.

Данія вважає США потенційною загрозою безпеці. Фото: з відкритих джерел

Таку оцінку розвідка оприлюднила у щорічному звіті за 2025 рік, повідомляє Bloomberg.

У документі зазначається, що Вашингтон дедалі частіше віддає перевагу власним геополітичним інтересам і застосовує свою економічну та технологічну перевагу як інструмент тиску — навіть щодо союзників.

Окремо підкреслено, що останнім часом США демонструють значне зростання інтересу до Гренландії — автономної території у складі Данського королівства. Це пов’язано з посиленням конкуренції світових держав в Арктиці.

Аналітики нагадують, що попередні заяви президента Дональда Трампа про бажання взяти Гренландію під контроль спричинили дипломатичні суперечки між Вашингтоном і Копенгагеном. У звіті також згадано, що американський лідер не виключав можливості застосування військової сили для встановлення контролю над островом.

"Сполучені Штати використовують економічну силу, включаючи погрози високими тарифами, для забезпечення виконання своєї волі та більше не виключають застосування військової сили, навіть проти союзників", — йдеться у доповіді.

Водночас основними джерелами ризику для Данії, як і раніше, залишаються Росія та Китай. DDIS підкреслює, що загальна ситуація у сфері безпеки стає дедалі напруженішою.

Невпевненість у тому, наскільки США готові і надалі гарантувати безпеку Європи, може підштовхнути Росію до посилення гібридних атак проти НАТО. Китай же продовжує активно використовувати економічні та військові інструменти, кидаючи виклик позиціям Заходу.

Розвідка Данії також попереджає, що Балтійський регіон залишається найвразливішою зоною, де існує найбільша ймовірність застосування Росією військової сили проти країн НАТО.

Як повідомляв портал "Коментарі", американський сенатор-демократ Кріс Мерфі звинуватив Дональда Трампа у підготовці домовленості з Кремлем, яка може суттєво зашкодити Україні. За його словами, так званий "мирний план" Трампа є не дипломатичною ініціативою, а "корупційною бізнес-угодою", що має на меті збагачення його найближчих союзників.