Однополым парам в Венгрии запретили усыновлять детей

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Сергей Медведев
Венгрия продолжает идти вразрез с общеевропейскими трендами. Так, несмотря на тенденцию к популяризации ЛГБТ-сообщества, власти страны проявили приверженность к традиционным ценностям. В последнем случае это выразилось на законодательном уровне.
Так, депутаты венгерского парламента, в котором большинством в две трети голосов обладает партия главы правительства Виктора Орбана, приняли закон об ограничении усыновления детей парами одного пола.
В законопроекте указано, что усыновлять детей имеют право только супружеские пары. Одинокий человек должен получить специальное разрешение на усыновление от министра по делам семьи. Фактически, такие пункты запрещают нетрадиционным семьям обзаводиться приемными детьми, поскольку Венгрия не поддерживает однополые браки и в стране они находятся под запретом.
Напомним, портал "Комментарии" информировал своих читателей, что ранее Польша озаботилась подобной законодательной инициативой. В Сейм Польши были направлены поправки для Конституции, которые предложил президент Анджей Дуда, — они закрепляют запрет на усыновление детей семейными парами, где оба партнера однополые.Так, по словам Дуды, такая позиция сформирована в обществе, где люди в подавляющем большинстве отказываются называть воспитание детей в однополых семьях нормальным с точки зрения формирования психологии ребенка.
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