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Главная Новости Мир Европа Опасный спуск: как в Румынии турист на лыжах убегал от медведя (ВИДЕО)
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Опасный спуск: как в Румынии турист на лыжах убегал от медведя (ВИДЕО)

Несмотря на немалую скорость лыжника, медведь-преследователь практически не отставал от своей цели

сегодня, 13:55
Автор:

Вечканова Елена








На горнолыжном курорте Предял, что в Румынии, произошел небольшой казус. Во время спуска с горы за одним из туристов погнался медведь. Некоторые другие отдыхающие успели заснять момент на видео, сообщает Telegram-канал "Украина в шоке".

Опасный спуск: как в Румынии турист на лыжах убегал от медведя (ВИДЕО)

Почему медведь, как обычно, не впал зимой в спячку, неизвестно. Фото из открытых источников

В ролике видно, как ни о чем не подозревающий турист наслаждается стандартным спуском с горы. Черная движущаяся точка позади него в какой-то момент начинает походить на что-то более узнаваемое, и уже спустя секунд в ней можно рассмотреть медведя. Животное весьма сосредоточенно преследовало спускающегося туриста, практически не уступая мужчине в скорости. (А ведь у животного даже лыж не было!)

Стоит заметить, что инцидент разрешился благополучно. Мужчина успел убежать, вернее, уехать от своего мохнатого почитателя. Вероятно, это ему удалось, ибо другие туристы обратили его внимание на преследователя. Посему лыжник не придумал ничего лучше, нежели бросить медведю рюкзак. Пока животное с интересом изучало сумку, мужчине удалось скрыться.

Затем на склон прибыли представители местной жандармерии и прогнали хищника обратно в леса.

Это уже не первое появление медведей на курорте в Предяле. Природная зона их обитания тесно связана с местом горнолыжного отдыха, посему туристы частенько встречаются или по крайней мере издали замечают косолапых.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в австралийском лесу голый мужчина несколько дней прятался на дереве от полиции и крокодилов. 

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Источник: https://t.me/ukrainaVshoke/9914
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