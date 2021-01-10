На пляже в Новой Зеландии акула убила молодую девушку

На пляже Вайхи на Северном острове недалеко от крупнейшего города страны Окленда на 19-летнюю девушку напала акула. В результате полученных травм пострадавшая скончалась. Об этом информирует ВВС.

Впервые за 7 лет в Новой Зеландии акула убила человека - фото из открытых источников

Очевидцы сообщили, что видели, как на девушку набросилась в воде большая белая акула. Когда отдыхающие на пляже услышали крики, сразу же сообщили спасателям, а те в свою очередь немедленно поплыли за девушкой на лодке и вытащили ее на берег. После того как пострадавшую достали из воды, она еще была жива. Однако от полученных травм она практически сразу умерла.

Исследователь акул Кина Сколлэй рассказала, что хоть акулы и распространены возле северных пляжей в Новой Зеландии, но с людьми они взаимодействуют очень редко. После произошедшего на пляже ограничили доступ к месту, где случилась трагедия, на 7 дней.

Нападения акул являются необычным явлением для этой страны. Последний случай, когда акула убила человека в Новой Зеландии, был в 2013 году. В 2018 году на пляже Бейлис акула напала на мужчину, но ему удалось выжить. А в феврале прошлого года акула едва не напала на серфера. Однако тот не растерялся и ударил хищника кулаком в глаз, после чего она уплыла. Сообщается, что за последние 170 лет в этой стране было зарегистрировано 13 смертельных случаев нападения акул на людей.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в одной из рек в Италии обнаружили труп украинки, о пропаже которой заявлял в полицию её сын, а также о том, что в сети появились фото с самого популярного пляжа у туристов на Бали, засыпанного тоннами различного мусора.

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