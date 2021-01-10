В австралийском лесу голый мужчина несколько дней прятался на дереве от полиции и крокодилов (ВИДЕО)



















В столице северной территории Австралии, городе Дарвин, произошел довольно необычный случай. Двое рыбаков заметили сидящего на дереве в лесу обнаженного мужчину. Примечательно, что под ним в воде находились крокодилы.

Австралиец прятался от крокодилов и полиции на дереве - фото: из открытых источников

Один из рыбаков, по имени Кэм Фауст, рассказал, что он вместе с товарищем устанавливал ловушки для крабов со своей лодки в мангровых зарослях на окраине северного города Дарвин. Как вдруг его приятель услышал, как кто-то зовет на помощь.

Прийдя на голос они увидели, что на ветке дерева сидит мужчина, весь в грязи, порезах и укусах насекомых. Он объяснил рыбакам, что заблудился четыре дня назад и все это время выживал в лесу, поедая улиток. Свою одежду, по его словам, он все время использовал "на мелочи". На дерево он взобрался, чтобы спастись от крокодилов, которые все это время были буквально под ним и не давали шанса спуститься.

Как позже оказалось, австралиец прятался не только крокодилов, но еще и от полиции. Ведь после того, как его доставили в больницу, где он находился под охраной полиции, стало известно, что ранее он совершал преступления. Правоохранители сообщили, что он был освобожден под залог после обвинения в вооруженном ограблении, нескольких нападениях при отягчающих обстоятельствах, лишении свободы и краже. Однако на прошлой неделе преступник внезапно отключил электронное устройство и решил скрыться. Теперь ему придется столкнуться с новыми обвинениями.

К слову, рыбаки, которые спасли австралийца из леса, отметили, что собирались навестить его в больнице. Однако после того, как они узнали за его преступления, это желание резко пропало.

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