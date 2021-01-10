В австралийском лесу голый мужчина несколько дней прятался на дереве от полиции и крокодилов (ВИДЕО)

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Мокрик Анастасия
В столице северной территории Австралии, городе Дарвин, произошел довольно необычный случай. Двое рыбаков заметили сидящего на дереве в лесу обнаженного мужчину. Примечательно, что под ним в воде находились крокодилы.
Австралиец прятался от крокодилов и полиции на дереве - фото: из открытых источников
Один из рыбаков,
по имени Кэм Фауст, рассказал, что он вместе с товарищем устанавливал ловушки
для крабов со своей лодки в мангровых зарослях на окраине северного
города Дарвин. Как вдруг его
приятель услышал, как кто-то зовет на помощь.
Прийдя на голос
они увидели, что на ветке дерева сидит мужчина, весь в грязи, порезах и
укусах насекомых. Он объяснил рыбакам, что заблудился четыре дня назад и все это время выживал в лесу, поедая улиток. Свою одежду, по его словам, он все время
использовал "на мелочи". На
дерево он взобрался, чтобы спастись от крокодилов, которые все это время были
буквально под ним и не давали шанса спуститься.
Как позже оказалось,
австралиец прятался не только крокодилов, но еще и от полиции. Ведь после того,
как его доставили в больницу, где он находился под охраной полиции, стало известно, что ранее он совершал
преступления. Правоохранители сообщили, что он был освобожден под залог
после обвинения в вооруженном ограблении, нескольких нападениях при отягчающих
обстоятельствах, лишении свободы и краже. Однако на прошлой неделе преступник внезапно отключил электронное
устройство и решил скрыться. Теперь ему придется столкнуться с новыми
обвинениями.
К слову, рыбаки, которые спасли австралийца из леса, отметили, что собирались навестить его в больнице. Однако после того, как они узнали за его преступления, это желание резко пропало.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что на пляже в Новой Зеландии акула убила молодую девушку, а также о том, что в Италии нашли полуразложившийся труп без вести пропавшей украинки.
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