Орбан и Венгрия попали на крючок Си

Венгрия весной 2024 года взяла самый большой кредит в истории страны, ссудив 1 миллиард евро у трех китайских банков. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные венгерского долгового управления. Кредит был предоставлен Банком развития Китая, Экспортно-импортным банком Китая и венгерским филиалом Банка Китая и был полностью использован 19 апреля. Погашение кредита должно быть осуществлено в течение трех лет.

Орбан и Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

Будапешт не объявлял о соглашении публично, и оно стало известно только после публикации данных правительственного долгового управления. Отмечается, что кредитное соглашение позволяет финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор и удерживать соотношение госдолга к ВВП в пределах 28,9%. Однако ведомство не раскрыло другие детали займа, такие как размер процентной ставки и график погашения.

Новость о рекордном кредите появилась на фоне рекордного роста госдолга Венгрии до 140 миллиардов евро (73,5% ВВП) и дефицита бюджета в 6,7% ВВП. Венгрия не имеет доступа к финансированию из фондов ЕС из-за конфликта с Брюсселем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан отправился в Китай договариваться о мире . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Пекине встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что для венгров важно, чтобы Китай содействовал миру во всем мире.

Говоря о российско-украинской войне, венгерский премьер-министр отметил, что венгры – миролюбивый народ. Они стремятся к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "мы всегда при мире и никогда за войны".

При этом глава венгерского правительства назвал встречу с Си Цзиньпином исторической, на которой были достигнуты серьезные договоренности и установлена дружба между двумя народами на многие поколения.

