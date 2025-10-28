Орбан назвал город, где будет подписано мирное соглашение между Россией и Украиной

Рубрики
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет подписано в Будапеште. Такое заявление глава венгерского правительства сделал в интервью телеканалу M1.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Виктор Орбан считает, что несмотря на некоторые сложности, Будапештский мирный саммит все равно состоится, и это можно назвать фактом. При этом политик не смог ответить, когда именно ждать сам саммит и подписание мирного соглашения.
В интервью во время визита в Ватикан Орбан вспомнил "мирный саммит" в Шарм-эль-Шейхе.
По мнению Виктор Орбана, мира между Россией и Украиной можно достичь только с участием внешних сил.
По его словам, "кто-то" должен договориться о мире с россиянами — США или Европа .
По убеждению премьера Венгрии, европейские лидеры должны были бы вступить в прямой диалог с путинским режимом, начать переговоры и достичь российско-европейского соглашения по европейской системе безопасности, а также относительно того, что будет с Украиной.
