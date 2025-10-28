Орбан назвав місто, де буде підписано мирну угоду між Росією та Україною

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан упевнений, що мирну угоду між Росією та Україною буде підписано у Будапешті. Таку заяву глава угорського уряду зробив в інтерв'ю телеканалу M1.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Віктор Орбан вважає, що, незважаючи на деякі складнощі, Будапештський мирний саміт все одно відбудеться, і це можна назвати фактом. При цьому політик не зміг відповісти, коли саме чекатиме сам саміт і підписання мирної угоди.

В інтерв'ю під час візиту до Ватикану Орбан згадав "мирний саміт" у Шарм-ель-Шейху.

"Залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу сказали, що підписання відбудеться у понеділок. Ось так треба це представляти. Тому тут за 2-3 дні може бути встановлений мир та підписана угода", — сказав прем'єр.

На думку Віктора Орбана, миру між Росією та Україною можна досягти лише за участю зовнішніх сил.

За його словами, "хтось" має домовитися про мир із росіянами — США чи Європа.

"Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори і вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми аплодуватимемо", — зазначив він.

На переконання прем'єра Угорщини, європейські лідери мали б вступити у прямий діалог з путінським режимом, розпочати переговори та досягти російсько-європейської угоди щодо європейської системи безпеки, а також щодо того, що буде з Україною.

Читайте на порталі "Коментарі" — Угорщина хоче створити в ЄС антиукраїнський альянс: які країни до нього увійдуть.



