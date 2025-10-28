logo_ukra

Орбан назвав місто, де буде підписано мирну угоду між Росією та Україною
Орбан назвав місто, де буде підписано мирну угоду між Росією та Україною

Віктор Орбан вважає, що мирний саміт, який не відбувся у Будапешті, не скасували, а перенесли

28 жовтня 2025, 07:26
Автор:
Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан упевнений, що мирну угоду між Росією та Україною буде підписано у Будапешті. Таку заяву глава угорського уряду зробив в інтерв'ю телеканалу M1.

Орбан назвав місто, де буде підписано мирну угоду між Росією та Україною

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Віктор Орбан вважає, що, незважаючи на деякі складнощі, Будапештський мирний саміт все одно відбудеться, і це можна назвати фактом. При цьому політик не зміг відповісти, коли саме чекатиме сам саміт і підписання мирної угоди.

В інтерв'ю під час візиту до Ватикану Орбан згадав "мирний саміт" у Шарм-ель-Шейху.

"Залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу сказали, що підписання відбудеться у понеділок. Ось так треба це представляти. Тому тут за 2-3 дні може бути встановлений мир та підписана угода", — сказав прем'єр.

На думку Віктора Орбана, миру між Росією та Україною можна досягти лише за участю зовнішніх сил.

За його словами, "хтось" має домовитися про мир із росіянами — США чи Європа.

"Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори і вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми аплодуватимемо", — зазначив він.

На переконання прем'єра Угорщини, європейські лідери мали б вступити у прямий діалог з путінським режимом, розпочати переговори та досягти російсько-європейської угоди щодо європейської системи безпеки, а також щодо того, що буде з Україною.

Читайте на порталі "Коментарі" — Угорщина хоче створити в ЄС антиукраїнський альянс: які країни до нього увійдуть.




Теги:

