Орбан не может определить истинную природу войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "настоящая природа" войны между Украиной и Россией для него "остается непонятной". А также поддержал все мирные инициативы по завершению войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter венгерского представителя правительства Золтана Ковача.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Венгерский лидер Виктор Орбан не может определить природу войны в Украине. Премьер-министр указывает, что не понимает, происходит ли настоящая война между Украиной и Россией, или это конфликт при посредничестве третьей стороны, так называемая прокси-война.

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"Настоящая природа конфликта остается непонятной, с разными мнениями относительно того, это прокси-война, или настоящий конфликт между привлеченными сторонами", — сообщает слова Орбана представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Кроме того, премьер-министр Венгрии выступает с поддержкой любого мирного плана решения войны в Украине.

"Признавая непредсказуемость того, какой мирный план может удаться, премьер-министр Орбан подтвердил одобрение Венгрией всех инициатив", – говорит Золтан Ковач.

Напомним, что существует несколько разных мирных инициатив, в частности формула мира от президента Украины Владимира Зеленского, "мирное предложение" Китая, идея президента Бразилии о группе "нейтральных" стран для переговоров между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что Кремль отреагировал на мирную "миссию" Папы Римского по окончании войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский и Путин согласились на начало африканской мирной инициативы.