Орбан не может определить истинную природу войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "настоящая природа" войны между Украиной и Россией для него "остается непонятной". А также поддержал все мирные инициативы по завершению войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter венгерского представителя правительства Золтана Ковача.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Венгерский лидер Виктор Орбан не может определить природу войны в Украине. Премьер-министр указывает, что не понимает, происходит ли настоящая война между Украиной и Россией, или это конфликт при посредничестве третьей стороны, так называемая прокси-война.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Кроме того, премьер-министр Венгрии выступает с поддержкой любого мирного плана решения войны в Украине.
Напомним, что существует несколько разных мирных инициатив, в частности формула мира от президента Украины Владимира Зеленского, "мирное предложение" Китая, идея президента Бразилии о группе "нейтральных" стран для переговоров между Украиной и Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщали, что Кремль отреагировал на мирную "миссию" Папы Римского по окончании войны.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский и Путин согласились на начало африканской мирной инициативы.
Обсуждения
Новости