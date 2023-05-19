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Орбан не может определить истинную природу войны в Украине

Венгерский премьер-министр сомневается, происходит ли война между Украиной и Россией, или к этому привлечены другие страны, желающие извлечь определенную пользу от военных действий.

сегодня, 11:30
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "настоящая природа" войны между Украиной и Россией для него "остается непонятной". А также поддержал все мирные инициативы по завершению войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter венгерского представителя правительства Золтана Ковача.

Орбан не может определить истинную природу войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Венгерский лидер Виктор Орбан не может определить природу войны в Украине. Премьер-министр указывает, что не понимает, происходит ли настоящая война между Украиной и Россией, или это конфликт при посредничестве третьей стороны, так называемая прокси-война.


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"Настоящая природа конфликта остается непонятной, с разными мнениями относительно того, это прокси-война, или настоящий конфликт между привлеченными сторонами", — сообщает слова Орбана представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Кроме того, премьер-министр Венгрии выступает с поддержкой любого мирного плана решения войны в Украине.

"Признавая непредсказуемость того, какой мирный план может удаться, премьер-министр Орбан подтвердил одобрение Венгрией всех инициатив", – говорит Золтан Ковач.

Напомним, что существует несколько разных мирных инициатив, в частности формула мира от президента Украины Владимира Зеленского, "мирное предложение" Китая, идея президента Бразилии о группе "нейтральных" стран для переговоров между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что Кремль отреагировал на мирную "миссию" Папы Римского по окончании войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский и Путин согласились на начало африканской мирной инициативы.



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Источник: https://twitter.com/zoltanspox/status/1659173683615629312
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