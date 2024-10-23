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Орбан объяснил, почему он против помощи Украине в войне

Виктор Орбан считает, что приглашение Украины в НАТО приведет к войне в Венгрии.

23 октября 2024, 14:56
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Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает общеевропейское видение помощи Украине в войне против РФ из-за возможности Венгрии быть вовлеченной в военный конфликт с Россией.

Орбан объяснил, почему он против помощи Украине в войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан на мероприятии по случаю 68-й годовщины революции 1956 года и борьбы за свободу подверг критике Европейский Союз за помощь Украине и заявил, что они могут принести войну в Венгрию.

"Они хотят толкнуть весь ЕС в войну. Суть плана победы состоит в расширении войны, по плану Украину пригласят в НАТО, а войну перенесут на российскую землю. Венгры однажды мы можем очнуться от факта, что славянские солдаты с востока снова размещены в Венгрии", — сказал Орбан.

Свою тираду Орбан продолжил запугиванием венгров по поводу возможной войны против России и снова обвинил в этом ЕС.

"Мы этого не хотим. Давление со стороны Брюсселя усиливается как на страну, так и на правительство. Мы, венгры, также должны определиться, хотим ли мы воевать против России", — сказал Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан заявил, что находится в культурном шоке, когда услышал резкую критику в свой адрес от политиков на сцене Европарламента. В частности, венгерского премьера называли "полезным идиотом" Путина, и "коррумпированным политиком ЕС".

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Венгрии рассказал, как будет праздновать победу Дональда Трампа на выборах в США. По его словам, он откроет несколько бутылок шампанского, ведь возвращение Трампа якобы должно быстро установить мир между Украиной и Россией. Орбан считает, что подход ЕС к окончанию войны в Украине "глуп", но Трамп изменит ситуацию.



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Источник: https://magyarnemzet.hu/belfold/2024/10/orban-viktor-osszefogas-nelkul-nincs-szabadsag-kovesse-nalunk-eloben-video
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