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Орбан поддержал противоречивое предложение Макрона

Венгерский лидер поддержал неоднозначные слова президента Франции, которые он дал после визита в Китай.

сегодня, 16:25
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, утверждающего, что ЕС должен быть более независим от США и не попадать в "кризисы, которые не являются нашими". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Le Figaro.

Орбан поддержал противоречивое предложение Макрона

Виктор Орбан и Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

После визита в Китай президент Франции заявил, что Европа должна стать "стратегически автономной", не идти вслед за США во всем и не подвергать себя опасностям, не касающимся Евросоюза. Премьер-министр Венгрии поддержал французского коллегу.


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"Президент Франции ищет потенциальных партнеров, а не наживает врагов, близких к позиции Венгрии. Мы должны учитывать собственные интересы, а не интересы других", — заявил Виктор Орбан.

Напомним, что слова Макрона вызвали критику со стороны европейских и американских лидеров, особенно в Литве и Польше. Президент Франции отметил, что Евросоюз не должен автоматически занимать одинаковую позицию с Соединенными Штатами в случае конфликта на Тайване из-за возможной агрессивной деятельности Китая.

Ранее портал "Комментарии" писал о скандальном заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Венгерский политик сказал, что война бы закончилась, если бы Европа перестала оказывать финансовую помощь Украине.

Также "Комментарии" сообщали, что бывший президент России Дмитрий Медведев похвалил Виктора Орбана за "смелое" заявление об Украине. Российский политик добавил к словам венгерского лидера, что "как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. По мнению Медведева, Украина никому не нужна.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-premier-ministre-hongrois-salue-les-propos-de-macron-sur-la-chine-20230414
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