Орбан попытается объяснить Трампу, почему Венгрия не сможет без российской нефти

Венгрия хочет получить какое-то освобождение от американских санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл"

31 октября 2025, 11:06
Кравцев Сергей

Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом захочет объяснить, почему Венгрия зависит от российских энергоносителей. Об этом сообщает "Telex" со ссылкой на заявление главы венгерского правительства.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан отметил, поскольку Венгрия не имеет выхода к морю, то страна зависит от наземных маршрутов, по которым энергоносители могут поступать в страну.

"И, если мы не приспособимся к этой ситуации, у нас не будет энергоносителей", – сказал премьер.

По его мнению, необходимо донести это до американцев, если Венгрия хочет получить какое-то освобождение от американских санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".

"Каждое государство имеет право на защиту на национальном уровне от такой системы санкций", – добавил Орбан.

Читайте также на портале "Комментарии" — мир между Украиной и Россией невозможно достичь без внешнего посредника, и таким "единственным игроком" способен стать только президент США Дональд Трамп. Такое мнение в интервью итальянскому изданию La Repubblica высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Глава венгерского правительства отметил, переговоры между Украиной и Россией нуждаются в третьей стороне, которая занимает нейтральную позицию и не имеет прямых связей с участниками войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Виктор Орбан уверен, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет подписано в Будапеште. Такое заявление глава венгерского правительства сделал в интервью телеканалу M1.

Виктор Орбан считает, что несмотря на некоторые сложности, Будапештский мирный саммит все равно состоится, и это можно назвать фактом. При этом политик не смог ответить, когда именно ждать сам саммит и подписание мирного соглашения.




