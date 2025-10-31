Орбан спробує пояснити Трампу, чому Угорщина не зможе без російської нафти

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан розповів, що на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом захоче пояснити, чому Угорщина залежить від російських енергоносіїв. Про це повідомляє "Telex" із посиланням на заяву глави угорського уряду.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Віктор Орбан зазначив, оскільки Угорщина не має виходу до моря, то країна залежить від наземних маршрутів, якими енергоносії можуть надходити в країну.

"І якщо ми не пристосуємося до цієї ситуації, у нас не буде енергоносіїв", – сказав прем'єр.

На його думку, необхідно донести це до американців, якщо Угорщина хоче отримати якесь звільнення від американських санкцій проти російських компаній "Роснефть" та "Лукойл".

"Кожна держава має право на захист на національному рівні від такої системи санкцій", – додав Орбан.

