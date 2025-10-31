logo_ukra

Головна Новини Світ Європа Орбан спробує пояснити Трампу, чому Угорщина не зможе без російської нафти
Орбан спробує пояснити Трампу, чому Угорщина не зможе без російської нафти

Угорщина хоче отримати якесь звільнення від американських санкцій проти російських компаній "Роснефть" та "Лукойл"

31 жовтня 2025, 11:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан розповів, що на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом захоче пояснити, чому Угорщина залежить від російських енергоносіїв. Про це повідомляє "Telex" із посиланням на заяву глави угорського уряду.

Орбан спробує пояснити Трампу, чому Угорщина не зможе без російської нафти

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Віктор Орбан зазначив, оскільки Угорщина не має виходу до моря, то країна залежить від наземних маршрутів, якими енергоносії можуть надходити в країну.

"І якщо ми не пристосуємося до цієї ситуації, у нас не буде енергоносіїв", – сказав прем'єр.

На його думку, необхідно донести це до американців, якщо Угорщина хоче отримати якесь звільнення від американських санкцій проти російських компаній "Роснефть" та "Лукойл".

"Кожна держава має право на захист на національному рівні від такої системи санкцій", – додав Орбан.

Читайте також на порталі "Коментарі" — миру між Україною та Росією неможливо досягти без зовнішнього посередника, і таким "єдиним гравцем" здатний стати лише президент США Дональд Трамп. Про це в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica висловив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Глава угорського уряду зазначив, що переговори між Україною та Росією потребують третьої сторони, яка займає нейтральну позицію і не має прямих зв'язків з учасниками війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Віктор Орбан упевнений, що мирну угоду між Росією та Україною буде підписано у Будапешті. Таку заяву глава угорського уряду зробив в інтерв'ю телеканалу M1.

Віктор Орбан вважає, що, незважаючи на деякі складнощі, Будапештський мирний саміт все одно відбудеться, і це можна назвати фактом. При цьому політик не зміг відповісти, коли саме чекатиме сам саміт і підписання мирної угоди.




