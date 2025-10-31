Орбан спробує пояснити Трампу, чому Угорщина не зможе без російської нафти

Рубрики
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан розповів, що на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом захоче пояснити, чому Угорщина залежить від російських енергоносіїв. Про це повідомляє "Telex" із посиланням на заяву глави угорського уряду.
Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел
Віктор Орбан зазначив, оскільки Угорщина не має виходу до моря, то країна залежить від наземних маршрутів, якими енергоносії можуть надходити в країну.
На його думку, необхідно донести це до американців, якщо Угорщина хоче отримати якесь звільнення від американських санкцій проти російських компаній "Роснефть" та "Лукойл".
Читайте також на порталі "Коментарі" — миру між Україною та Росією неможливо досягти без зовнішнього посередника, і таким "єдиним гравцем" здатний стати лише президент США Дональд Трамп. Про це в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica висловив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Глава угорського уряду зазначив, що переговори між Україною та Росією потребують третьої сторони, яка займає нейтральну позицію і не має прямих зв'язків з учасниками війни.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Віктор Орбан упевнений, що мирну угоду між Росією та Україною буде підписано у Будапешті. Таку заяву глава угорського уряду зробив в інтерв'ю телеканалу M1.
Віктор Орбан вважає, що, незважаючи на деякі складнощі, Будапештський мирний саміт все одно відбудеться, і це можна назвати фактом. При цьому політик не зміг відповісти, коли саме чекатиме сам саміт і підписання мирної угоди.