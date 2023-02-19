Орбан посоветовал Западу, как скорее остановить войну в Украине

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Slava Kot
Во время своей ежегодной речи к нации Виктор Орбан дал совет европейским партнерам, чтобы быстрее остановить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ABC News.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште, сосредоточил свое внимание на войне в Украине. Венгерский политик заверил, что весь западный мир своими действиями только увеличивает эскалацию, а Венгрия – единственная страна, которая выступает против этого. Орбан заявил последовать примеру Венгрии и продолжать сотрудничество с Россией, как утверждает премьер-министр якобы таким образом более тесные экономические связи смогут привести к миру.
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Венгерский политик добавил, что его страна не соглашается вносить имена церковных деятелей РФ в список санкций и добавил, что интересы Украины не следует ставить за свои.
По мнению Орбана, реальной угрозы для Европы от России нет, потому что Путин не будет идти войной против НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский обратился с предложением к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
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