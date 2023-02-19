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Орбан посоветовал Западу, как скорее остановить войну в Украине

Орбан говорит, что для прекращения войны в Украине нужно дружить с Путиным и налаживать экономические связи с Россией.

сегодня, 13:33
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Автор:

Slava Kot

Во время своей ежегодной речи к нации Виктор Орбан дал совет европейским партнерам, чтобы быстрее остановить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ABC News.

Орбан посоветовал Западу, как скорее остановить войну в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште, сосредоточил свое внимание на войне в Украине. Венгерский политик заверил, что весь западный мир своими действиями только увеличивает эскалацию, а Венгрия – единственная страна, которая выступает против этого. Орбан заявил последовать примеру Венгрии и продолжать сотрудничество с Россией, как утверждает премьер-министр якобы таким образом более тесные экономические связи смогут привести к миру.


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"Мы поддерживаем наши экономические отношения с Россией, и фактически мы рекомендуем всему западному миру делать то же, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", – сказал Виктор Орбан.

Венгерский политик добавил, что его страна не соглашается вносить имена церковных деятелей РФ в список санкций и добавил, что интересы Украины не следует ставить за свои.

"Венгрия признает право Украины на самооборону, на борьбу с внешней агрессией, но было бы неправильно ставить интересы Украины выше интересов Венгрии", – говорит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению Орбана, реальной угрозы для Европы от России нет, потому что Путин не будет идти войной против НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский обратился с предложением к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Также "Комментарии" писали об Орбане, который призывает Евросоюз отказаться от поддержки Украины.



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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/hungarys-orban-accuses-eu-prolonging-war-ukraine-97311262
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