Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 марта призвал Евросоюз создать новый альянс безопасности в Европе. По мнению венгерского политика, военный союз должен быть похож на НАТО, но без участия Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на швейцарское издание Die Weltwoche.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Один из противников военной помощи для Украины и критика европейских санкций против Российской Федерации Виктор Орбан предложил создать новый военный союз в Европе. По мнению венгерского премьера, это решение позволило бы странам Европы защищать свои территории самостоятельно.

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"Европейское НАТО было бы решением. Я уже предлагал это в 2012 году", – говорит премьер-министр Венгрии.

Орбан также считает, что Кремль в ближайшие 2-3 года может испытать трудности. Однако Орбан добавил, что не стоит недооценивать Россию, ведь их страна умеет адаптироваться и учиться.

Напомним, что Виктор Орбан осторожно высказывается о вступлении Украины в НАТО. Венгерский лидер заявил, что военный альянс должен подумать десять тысяч раз, чем принять решение о вступлении Украины в НАТО. Орбан опасается, что расширение к востоку может втянуть Венгрию в войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерская оппозиция намекнула, что премьер их страны Виктор Орбан может быть агентом Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о европейской стране, которая вредит не только Украине. Венгрия дала сигнал о задержке Финляндии и Швеции. Правительство отодвигает голосование о своем согласии на вступление скандинавских стран в НАТО.