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Орбан предложил создать новый военный союз

Лидер Венгрии Виктор Орбан предлагает создать новый военный альянс в Европе.

сегодня, 11:42 comments1074
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 марта призвал Евросоюз создать новый альянс безопасности в Европе. По мнению венгерского политика, военный союз должен быть похож на НАТО, но без участия Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на швейцарское издание Die Weltwoche.

Орбан предложил создать новый военный союз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Один из противников военной помощи для Украины и критика европейских санкций против Российской Федерации Виктор Орбан предложил создать новый военный союз в Европе. По мнению венгерского премьера, это решение позволило бы странам Европы защищать свои территории самостоятельно.


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"Европейское НАТО было бы решением. Я уже предлагал это в 2012 году", – говорит премьер-министр Венгрии.

Орбан также считает, что Кремль в ближайшие 2-3 года может испытать трудности. Однако Орбан добавил, что не стоит недооценивать Россию, ведь их страна умеет адаптироваться и учиться.

Напомним, что Виктор Орбан осторожно высказывается о вступлении Украины в НАТО. Венгерский лидер заявил, что военный альянс должен подумать десять тысяч раз, чем принять решение о вступлении Украины в НАТО. Орбан опасается, что расширение к востоку может втянуть Венгрию в войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерская оппозиция намекнула, что премьер их страны Виктор Орбан может быть агентом Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о европейской стране, которая вредит не только Украине. Венгрия дала сигнал о задержке Финляндии и Швеции. Правительство отодвигает голосование о своем согласии на вступление скандинавских стран в НАТО.



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Источник: https://weltwoche.ch/story/wir-beten-und-vertrauen-auf-den-lieben-gott/?dicbo=v2-fihm5i6
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