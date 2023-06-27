Орбан призывает не говорить о военных преступлениях Путина

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что о военных преступлениях следует говорить после войны, ведь так проще сесть за стол переговоров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.
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Лидер Венгрии в очередной раз отметился неоднозначными заявлениями о войне в Украине. Во время интервью с немецким изданием Bild Виктор Орбан призвал не говорить о военных преступлениях, в том числе и о тех, в которых подозревается Путин, за что получил ордер на арест от Международного уголовного суда в Гааге.
Венгерский политик утверждает, что "не очень хорошая идея" приглашать российского президента на стол переговоров, а затем говорить об его аресте.
Следует отметить, что немецкий журналист спросил Орбана, считает ли он Путина военным преступником, на что венгерский политик коротко ответил: "Нет. Не для меня".
Также "Комментарии" писали, что Венгрия играет на руку российской пропаганде и готовит информационно-психологическую операцию против Украины.
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