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Орбан сравнил процессы в ЕС с планами Гитлера завоевать Европу: получил резкий ответ

Венгерский премьер еще раз критически высказался о Евросоюзе, однако в этот раз получил ответ от представителей ЕС.

сегодня, 16:40
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает критиковать Европейский союз. В этот раз венгерский политик сравнил нацистские идеи Адольфа Гитлера с демократическим объединением Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Euractiv.

Орбан сравнил процессы в ЕС с планами Гитлера завоевать Европу: получил резкий ответ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Европейский Союз обсуждает решения относительно новых потенциальных стран, которые могут присоединиться к евросообществу. Одним из таких кандидатов является Украина, которую власти Венгрии критикуют и пытаются всячески заблокировать возможное вхождение в ЕС.


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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался против потенциального вхождения новых стран в Европейский Союз.

"Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер – все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве, и впоследствии обращались к идее "теснейшего союза", — заявил венгерский лидер.

На слова Виктора Орбана ответил министром иностранных дел Чехии Ян Липавский, принявший участие в теледебатах.

"Никто не заставляет Венгрию быть частью европейского сообщества, если они чувствуют это некомфортно", – сказал глава МИД Чехии.

К дискуссии также присоединился еврокомиссар Вера Йоурова, которая поддержала слова представителя Чехии и отметила, что такие заявления Орбана только вредят Венгрии. Далее модератор теледебатов спросил еврокомиссара, остается ли Венгрия до сих пор остается демократической страной.

"У меня есть давние сомнения в этом", — заявила Йоурова, однако добавила, что некоторые венгерские дипломаты имеют другую позицию, чем Виктор Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия не сможет блокировать решение: Шольц призывает реформировать ЕС.

Также "Комментарии" писали о том, что Виктор Орбан рассказал, кто принесет в Украину мир.



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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/czechia-fumes-after-orban-compares-eu-with-hitlers-plans/
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