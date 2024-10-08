logo

BTC/USD

62018.37

ETH/USD

2452.53

LTC/USD

65.35

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Орбан сравнил Зеленского и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан сравнил Зеленского и Путина

Орбан предложил Евросоюзу действовать совместно с Глобальным Югом, но не получил поддержки.

8 октября 2024, 22:55 comments1068
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает идею прекращения огня в Украине, но оба президента участвующих в войне стран не заинтересованы в завершении боевых действий.

Орбан сравнил Зеленского и Путина

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Об этом Орбан сказал на своей пресс-конференции, запись которой опубликована на его официальной странице в Facebook.

"Оба лидера, российский и украинский, твердо верят, что время работает в их пользу, поэтому они не желают идти на компромисс или начинать мирные переговоры. Они не хотят прекращения огня, не хотят мира, а хотят воевать, что плохо для Европы" , – подчеркнул венгерский премьер.

Орбан отметил, что обратился к институтам Европейского Союза и лидерам стран-членов с предложением разработать определенные "международные шаги", которые создали бы "миротворческую среду" вокруг Украины и России и заставили стороны конфликта сесть за стол переговоров для достижения диалога, мирных договоренностей и прекращения. огня.

"Вместо того чтобы обсуждать позицию Глобального Юга, следует сделать выбор в пользу сотрудничества с ним. Но бразильцы, арабские страны и Евросоюз должны вместе создать мирную платформу и совместными усилиями привести обе стороны к прекращению огня", — добавил Орбан, отметив, что его инициатива не нашла поддержки среди коллег из ЕС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия снова втыкает нож в спину Украины . Министр финансов Венгрии Михал Варга заявил, что Будапешт будет блокировать предоставление Украине кредита от G7 в размере $50 миллиардов до завершения президентских выборов в США.

Кроме того, Венгрия отложила принятие решения о продлении санкций ЕС против России. По информации европейских чиновников, Вашингтон настаивает на том, чтобы ЕС увеличил срок действия санкций с текущих шести месяцев до трех лет, что позволит добавить в кредит около $20 миллиардов, которые будут покрывать вклад Европейского Союза. Остальные $10 миллиардов должны обеспечить другие члены G7, такие как Канада, Великобритания и Япония.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1584844665801802
Теги:

Новости

Все новости