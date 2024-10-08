Орбан сравнил Зеленского и Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает идею прекращения огня в Украине, но оба президента участвующих в войне стран не заинтересованы в завершении боевых действий.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Об этом Орбан сказал на своей пресс-конференции, запись которой опубликована на его официальной странице в Facebook.

"Оба лидера, российский и украинский, твердо верят, что время работает в их пользу, поэтому они не желают идти на компромисс или начинать мирные переговоры. Они не хотят прекращения огня, не хотят мира, а хотят воевать, что плохо для Европы" , – подчеркнул венгерский премьер.

Орбан отметил, что обратился к институтам Европейского Союза и лидерам стран-членов с предложением разработать определенные "международные шаги", которые создали бы "миротворческую среду" вокруг Украины и России и заставили стороны конфликта сесть за стол переговоров для достижения диалога, мирных договоренностей и прекращения. огня.

"Вместо того чтобы обсуждать позицию Глобального Юга, следует сделать выбор в пользу сотрудничества с ним. Но бразильцы, арабские страны и Евросоюз должны вместе создать мирную платформу и совместными усилиями привести обе стороны к прекращению огня", — добавил Орбан, отметив, что его инициатива не нашла поддержки среди коллег из ЕС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия снова втыкает нож в спину Украины . Министр финансов Венгрии Михал Варга заявил, что Будапешт будет блокировать предоставление Украине кредита от G7 в размере $50 миллиардов до завершения президентских выборов в США.

Кроме того, Венгрия отложила принятие решения о продлении санкций ЕС против России. По информации европейских чиновников, Вашингтон настаивает на том, чтобы ЕС увеличил срок действия санкций с текущих шести месяцев до трех лет, что позволит добавить в кредит около $20 миллиардов, которые будут покрывать вклад Европейского Союза. Остальные $10 миллиардов должны обеспечить другие члены G7, такие как Канада, Великобритания и Япония.

