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Орбан заговорил об отправке миротворческих сил в Украину

Премьер-министр Венгрии высказался против идеи отправить миротворческие силы Европейского Союза в Украину.

сегодня, 13:25
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике лидеров ЕС заявил, что они близки к идее отправить миротворческие силы в Украину. По мнению венгерского политика, такие действия могут привести к Третьей мировой войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Орбан заговорил об отправке миротворческих сил в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Лидер Венгрии считает, что лидеры стран Запада все больше обсуждают возможность помочь Украине миротворческими силами. Однако какие именно страны заявляют такие идеи Виктор Орбан не сообщил.


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"Мы сейчас близки к тому, что европейские лидеры примут решение отправлять какие-то миротворческие силы на фронт. Если так будет продолжаться, мы можем дойти до Третьей мировой войны", — сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан также вспомнил, что год назад европейские чиновники обсуждали, следует ли предоставлять военное вооружение Украине, а теперь посылают его все больше. Премьер-министр Венгрии выступает против военной помощи в Украине.

"На Западе утверждают, что войну и Украину нужно поддерживать, потому что это правильно. Но это не так. На кону стоит вопрос мировой войны и мира по всему миру", — сообщил венгерский политик.

Орбан во время своего выступления повторил свои предварительные идеи о мирных переговорах. По мнению венгерского политика, сначала должно быть прекращение огня, а дальше уже возможность создать условия для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в администрации Орбана назвали условие, которое сможет изменить отношения с Украиной.

Также "Комментарии" писали о заявлениях министр обороны Венгрии, который назвал страну, которая, по его мнению, должна решить судьбу войны в Украине.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/31/7158964/
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