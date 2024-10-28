Орбана освистали в Грузии под протестами в Тбилиси (ВИДЕО)

В понедельник, 28 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Тбилиси для встречи с представителями правящей партии "Грузинская мечта", одержавшей победу на парламентских выборах в Грузии. Свою поездку он прокомментировал в соцсети Х (бывший Twitter), отметив, что приехал для поддержки Грузии "на европейском пути".

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

"Официальный визит в Грузию после выборов. Грузия – консервативное, христианское и проевропейское государство. Вместо бесполезных лекций им нужна наша поддержка на европейском пути", — написал Орбан.

Однако прибытие венгерского премьера вызвало негативную реакцию у населения Грузии. В столице возле гостиницы, где остановилась делегация, собрались протестующие, освистали Орбана и обвинили его в тесном сотрудничестве с Россией и Путиным.

Спикер Совета ЕС Петер Стано , комментируя этот визит, подчеркнул, что Европейский Союз не делегировал Орбана в Грузию, поскольку эта поездка является частью двусторонних отношений Венгрии и Грузии. "Визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Грузию проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между обоими государствами", — заявил он.

Тем временем в Тбилиси продолжаются протесты против "Грузинской мечты". Как сообщает проект "Эхо Кавказа", сотни людей собрались возле парламента, требуя перевыборов под международным контролем, а также расследование возможных нарушений на недавних выборах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Грузии не признала выборы и призвала людей выходить на протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов, назвав их "тотально сфальсифицированными". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на ее выступление.



