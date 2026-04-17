Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Ормузский узел раздора: о чем Европа не может договориться без США
Ормузский узел раздора: о чем Европа не может договориться без США

Берлин тянет Вашингтон в миссию, Париж сопротивляется: спор грозит сорвать операцию по безопасности

17 апреля 2026, 14:30
Кравцев Сергей

Европейские страны столкнулись с глубокими разногласиями по поводу формата предстоящей миссии по защите судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает Bloomberg, ключевой конфликт возник между Берлином и Парижем из-за роли Соединенных Штатов.

Ормузский узел раздора: о чем Европа не может договориться без США

Макрон и Мерц. Фото: из открытых источников

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на активном вовлечении Вашингтона в сделку, считая это гарантией эффективности. Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за участие исключительно "невоюющих" государств, чтобы избежать эскалации в регионе. По данным источников, вне зависимости от формата, реализация миссии возможна только после стабилизации ситуации в Иране.

Попытку найти компромисс лидеры предпримут уже в ближайшее время: в Париже запланирована встреча с участием Макрона, Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера и главы правительства Италии Джорджии Мэлони. Другие участники присоединятся онлайн, чтобы согласовать вклад каждой страны.

Среди ключевых задач – разминирование пролива, гарантии свободного прохода судов без дополнительного собрания и защита международных правил морской навигации. В то же время, дискуссии усложняет позиция президента США Дональда Трампа, который ранее раскритиковал Европу за недостаточную поддержку в противостоянии Ирану и даже предложил ввести пошлины для судов в регионе — идею, которую Париж категорически отвергает.

На этом фоне ЕС снова демонстрирует сложность в разработке единой стратегии в условиях геополитического напряжения.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп публично признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине. Об этом Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа.

При этом американский лидер так и не нашел необходимые слова, чтобы охарактеризовать, что сейчас происходит с мирными переговорами по Украине.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-17/trump-says-iran-s-concessions-pave-way-for-deal-to-end-war
