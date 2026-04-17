Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Ормузький вузол розбрату: про що Європа не може домовитися без США

Берлін тягне Вашингтон у місію, Париж опирається: суперечка загрожує зірвати безпекову операцію

17 квітня 2026, 14:30
Кравцев Сергей

Європейські країни зіткнулися з глибокими розбіжностями щодо формату майбутньої місії із захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Як повідомляє Bloomberg, ключовий конфлікт виник між Берліном і Парижем через роль Сполучених Штатів.

Макрон та Мерц. Фото: з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на активному залученні Вашингтона до операції, вважаючи це гарантією ефективності. Натомість президент Франції Еммануель Макрон виступає за участь виключно "невоюючих" держав, щоб уникнути ескалації в регіоні. За даними джерел, незалежно від формату, реалізація місії можлива лише після стабілізації ситуації в Іран.

Спробу знайти компроміс лідери зроблять уже найближчим часом: у Парижі запланована зустріч за участі Макрона, Мерца, прем’єра Великої Британії Кіра Стармера та глави уряду Італії Джорджії Мелоні. Інші учасники долучаться онлайн, щоб узгодити внесок кожної країни.

Серед ключових завдань – розмінування протоки, гарантії вільного проходу суден без додаткових зборів і захист міжнародних правил морської навігації. Водночас дискусії ускладнює позиція президента США Дональда Трампа, який раніше розкритикував Європу за недостатню підтримку у протистоянні Ірану та навіть запропонував запровадити мита для суден у регіоні — ідею, яку Париж категорично відкидає.

На цьому тлі ЄС знову демонструє складність у виробленні єдиної стратегії в умовах геополітичної напруги.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп привселюдно визнав, що США зараз зосереджені на Ірані, а не на Україні. Про це Трамп заявив під час спілкування з представниками мас-медіа.

При цьому американський лідер так і не знайшов необхідних слів, щоб охарактеризувати, що зараз відбувається з мирними переговорами щодо України.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-17/trump-says-iran-s-concessions-pave-way-for-deal-to-end-war
