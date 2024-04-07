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Осудил Путина, но против поддержки Украины: кто новый президент Словакии

Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии и заменит на этой должности Зузану Чапутову. Что известно о новом президенте Словакии.

сегодня, 13:00
Автор:
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Slava Kot
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Петера Пеллегрини называют "мальчиком на побегушках" нынешнего премьер-министра Роберта Фицо, выступающего против военной поддержки Украины. Словацкий политик уже занимал почти все важнейшие посты в политической жизни Словакии, даже два года был премьер-министром. Что известно о новом президенте Словакии Петере Пеллегрине.

Осудил Путина, но против поддержки Украины: кто новый президент Словакии

Новый президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото из открытых источников

Петер Пеллегрини имеет итальянские корни, однако родился в городе Банска-Быстрица в центральной Словакии, как и его конкурент во втором туре президентских выборов Иван Корчок. Пеллегрини изучал финансы, банковское дело и инвестиции в Университете Матея Беля, а позже продолжил обучение на экономическом факультете Кошицкого технического университета.

Свою политическую карьеру он начал с основанной в 1999 году партии Smer-SD, основной фигурой которой изначально являлся многократный премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В 2006 году Петер Пеллегрини стал народным депутатом. Занимал разные должности, в том числе заместителя министра финансов, министра образования, дважды спикера парламента и премьер-министра. Последняя должность досталась ему, когда его многолетний партийный руководитель Роберт Фицо был вынужден уйти в отставку после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты в 2018 году.

Два года спустя Пеллегрини покинул партию Smer-SD и основал собственную группу Hlas-SD. На парламентских выборах 2023 года в Словакии партия Пеллегрини заняла третье место и присоединилась к коалиции во главе с Фицо. Поэтому в стране стали называть Петера Пеллегрини "мальчиком на побегушках".

Пеллегрини в предыдущие годы не подвергал сомнению членство Словакии в НАТО и Евросоюзе, а после агрессии России против Украины осудил политику Владимира Путина и поддержал помощь Украине. Однако на выборах президента активно пытался получить голоса националистов, пророссийских и антизападных избирателей, которые также обеспечили победу Фицо. Пеллегрини выступил против военной поддержки Украины, призывал к немедленному миру на фронте и обвинил своего конкурента на президентских выборах Ивана Корчока в том, что он хочет отправить словацких солдат в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшему кандидату в президенты Словакии грозит тюрьма из-за поддержки российской агрессии против Украины.

Также "Комментарии" писали о Роберте Фицо, сделавшем скандальное заявление о войне в Украине.



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