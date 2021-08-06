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Главная Новости Мир Европа От удара разрушилась часть здания: в Польше пьяный украинец на большой скорости протаранил дом (ВИДЕО)
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От удара разрушилась часть здания: в Польше пьяный украинец на большой скорости протаранил дом (ВИДЕО)

У водителя в крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя

сегодня, 18:53
Автор:

Денис Подставной








В Польше гражданин Украины попал в серьезное ДТП. Об этом пишет издание Lubuskie24.

От удара разрушилась часть здания: в Польше пьяный украинец на большой скорости протаранил дом (ВИДЕО)

Пьяный украинец попал в ДТП в Польше .Фото: Facebook Komenda Powiatowa Policji v Miedzychodzie

Как стало известно, инцидент произошел в городе под названием Серакув, что в Великопольском воеводстве. Сообщается, что 30-летний житель района Шамотулы, который является гражданином Украины, находясь за рулем автомобиля марки Renault Koleos врезался в стену жилого здания. В этот момент в доме спала семья. От сильного удара у здания обрушилась часть стены. 

В момент аварии в салоне автомобиля находился водитель и один пассажир. Они были доставлены в медицинское учреждение прибывшими на место события медиками. 

Согласно информации сотрудников правоохранительных органов, у водителя транспортного средства было обнаружено в крови два с половиной промилле алкоголя, что говорит о сильном алкогольном опьянении. 

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент того, как легковушка врезалась в дом. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше произошло ДТП с участием трамваев. Сообщается, что в результате ДТП пострадали по меньшей мере три десятка человек. Некоторые из них получили тяжелые ранения и были госпитализированы медиками, которые прибыли на место инцидента. Машиниста одного из трамваев доставляли в больницу на вертолете. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Техас перевернулся микроавтобус, который перевозил 30 человек. Сообщается, что в результате ДТП погибло, как минимум десять человек и еще многие получили ранения различной степени тяжести. По словам полицейских, транспортное средство было сильно перегружено, и при попытке свернуть с шоссе водитель потерял управление. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://lubuskie24.pl/
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