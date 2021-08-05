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Главная Новости Мир США В США переполненный людьми микроавтобус разбился на трассе: много раненых и погибших
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В США переполненный людьми микроавтобус разбился на трассе: много раненых и погибших

Автобус врезался в опорную стойку и перевернулся

сегодня, 11:35
Автор:

Денис Подставной

В США в аварию попал микроавтобус. Об этом сообщает издание Brownsville Herald.

В США переполненный людьми микроавтобус разбился на трассе: много раненых и погибших

ДТП с микроавтобусом в США. Фото: Delcia Lopez | [email protected]

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 4 августа, в штате Техас, что в Соединённых Штатах Америки. Как сообщили в полиции, в транспортном средстве находилось около 30 человек. Из них 27 мужчин и три женщины.

По словам шерифа округа Брукс Бенни Мартинеса, автобус был перегружен, поэтому при попытке свернуть с шоссе водитель не справился с управлением, врезался в опорную стойку, а затем перевернулся. 

В результате происшествия погибло как минимум 10 человек и еще 12 получили травмы различной степени тяжести (их состояние варьируется от критического до серьезного)Среди погибших были одна женщина и девять мужчин — трое из Мексики, один из Гватемалы, остальные — из Гондураса. На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в районе чешского города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда. В результате происшествия около полусотни человек получили ранения, также есть погибшие. На место инцидента прибыл министр транспорта Чехии, который рассказал, что стало причиной катастрофы. Подробности читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии потерпел крушение военный вертолет. Он упал в озеро, пролетая над дамбой в индийском штате Пунджаб, что находится на границе с Пакистаном. Сообщается, что на борту летательного аппарата находились два человека. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://myrgv.com/local-news/2021/08/04/10-confirmed-dead-after-van-believed-to-be-transporting-migrants-crashed-in-brooks-county/
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