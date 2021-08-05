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Главная Новости Мир Европа В Польше произошло лобовое столкновение трамваев: десятки пострадавших (ФОТО)
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В Польше произошло лобовое столкновение трамваев: десятки пострадавших (ФОТО)

Машиниста одного из трамваев доставили в госпиталь на вертолете

сегодня, 16:43
Автор:

Денис Подставной

В Польше произошло столкновение двух трамваев. Об этом сообщает издание RMF24.

В Польше произошло лобовое столкновение трамваев: десятки пострадавших (ФОТО)

Столкновение трамваев в Польше. Фото: twitter.com/MateuszChlystun

Инцидент произошел в городе Познань. Сообщается, что ДТП с участием двух трамваев произошло на кольцевой развязке. В результате происшествия пострадали более 30 человек. Из них шестеро получили тяжелые ранения и были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. 

Также в аварии пострадал и машинист, он застрял в поврежденном транспорте и его пришлось вызволять сотрудникам спасательных служб. Он был доставлен в медицинское учреждение по воздуху. 

Отмечается, что большинство из пассажиров получили легкие ранения. На данный момент в городе приостановлено движение данного вида транспорта. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

В Сети появились фото с места происшествия. 

В Польше произошло лобовое столкновение трамваев: десятки пострадавших (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/MateuszChlystun

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в штате Миссури (США) сошел с рельсов поезд, который занимался перевозкой сотен новеньких автомобилей марки Ford. На данный момент причины из-за которых произошел данный инцидент неизвестны. Сообщается, что в результате происшествия никто из людей не пострадал. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что неподалёку от чешского населённого пункта под названием Милавче произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате аварии пострадали несколько человек  и еще десятки пассажиров были травмированы. Сообщается, что столкновение произошло из-за того, что машинист одного из поездов совершал движение вопреки запрещающему сигналу светофора. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zderzenie-tramwajow-w-poznaniu-wielu-rannych-motorniczy-byl-,nId,5402115#crp_state=1
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