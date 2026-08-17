Ответ на санкции против теневого флота: Путин стягивает военные корабли в Европу

Россия продолжает демонстративно увеличивать военное присутствие в Балтийском регионе. Вслед за большим противолодочным кораблем "Адмирал Левченко", туда зашел новейший фрегат Северного флота РФ "Адмирал Касатонов". По информации издания Kieler Nachrichten, передислокация сил совпала с очередными заявлениями Владимира Путина, обещающего Европе жесткий ответ за блокирование судов российского "теневого флота".

Корабль "Адмирал Левченко". Иллюстративное фото

Спущенный на воду в 2020 году "Адмирал Касатонов" считается одной из главных военных гордостей Кремля. Этот фрегат проекта "Адмирал Горшков" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", а также гиперзвуковыми "Цирконами". До этого перехода корабль выполнял задачи в Ла-Манше и Средиземном море, где прикрывал русские транспортные конвои.

Появление фрегата явилось вторым этапом усиления группировки. В конце июля Москва уже опрокинула в Балтику эсминец "Адмирал Левченко". Несмотря на почтенный возраст, корабль класса "Удалой" служит еще с 1988 года, он остается опасной боевой единицей. На борту 160-метрового гиганта размещены торпедные аппараты, системы ПВО, артиллерия и авиагруппа из вертолетов. Хотя официальное руководство РФ традиционно молчит о целях маневров, аналитики связывают это с конвоированием танкеров, перевозящих подсанкционную нефть.

"Стратегически Москва, прежде всего, пытается создать неопределенность", — комментирует ситуацию специалист по морской безопасности Мориц Брейк.

По его словам, Кремль стремится существенно повысить цену каких-либо санкционных шагов Запада по нефтяному экспорту РФ. Эксперт отмечает, что европейские страны не имеют права демонстрировать слабость или показывать, что такие угрозы будут терпеться, особенно если за ними последуют действия, резюмировал Брейк в комментарии для BILD.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин пригрозил морской войной всему миру: чего на самом деле испугался Кремль .