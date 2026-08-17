Відповідь на санкції проти тіньового флоту: Путін стягує військові кораблі до Європи

Росія продовжує демонстративно нарощувати військову присутність у Балтійському регіоні. Слідом за великим протичовновим кораблем "Адмірал Левченко", туди зайшов новітній фрегат Північного флоту РФ "Адмірал Касатонов". За інформацією видання Kieler Nachrichten, передислокація сил збіглася з черговими заявами Володимира Путіна, який обіцяє Європі жорстку відповідь за блокування суден російського "тіньового флоту".

Корабль "Адмірал Левченко". Ілюстративне фото

Спущений на воду у 2020 році "Адмірал Касатонов" вважається однією з найголовніших військових гордостей Кремля. Цей фрегат проєкту "Адмірал Горшков" озброєний крилатими ракетами "Калібр", а також гіперзвуковими "Цирконами". До цього переходу корабель виконував завдання в Ла-Манші та Середземному морі, де прикривав російські транспортні конвої.

Поява фрегата стала другим етапом підсилення угруповання. Наприкінці липня Москва вже перекинула до Балтики есмінець "Адмірал Левченко". Попри поважний вік — корабель класу "Удалой" служить ще з 1988 року — він залишається небезпечною бойовою одиницею. На борту 160-метрового гіганта розміщені торпедні апарати, системи ППО, артилерія та авіагрупа з гелікоптерів. Хоча офіційне керівництво РФ традиційно мовчить про мету маневрів, аналітики пов'язують це із конвоюванням танкерів, які перевозять підсанкційну нафту.

"Стратегічно Москва насамперед намагається створити невизначеність", — коментує ситуацію фахівець із морської безпеки Моріц Брейк.

За його словами, Кремль прагне суттєво підвищити ціну будь-яких санкційних кроків Заходу щодо нафтового експорту РФ. Експерт наголошує, що європейські країни не мають права демонструвати слабкість або показувати, "що такі погрози будуть терпітися, особливо якщо за ними підуть дії", резюмував Брейк у коментарі для BILD.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін пригрозив морською війною усьому світу: чого насправді злякався Кремль.